Kita Buntstifte Kinder tanzen in Tracht, um ein Zeichen für Vielfalt zu sezten

Von: Michaela Schubert

Ein Tanz in die Herzen der Zuschauer: Buntstifte-Kinder tanzen um ihren eigenen kleinen Maibaum und zeigen damit, dass Vielfalt verbindet. © Julia Glaser

Geretsried – Um das Leben im Allgemeinen zu begrüßen, wurde eigens ein kleiner Maibaum auf dem Kita-Gelände der Buntstifte in Geretsried aufgestellt, um den die Kleinen tanzten.

Getreu dem Fest-Motto der Kita-Buntstifte feierten die Kleinen ein kulturelles Fest, dass mit einem Tanz in Tracht, um den Maibaum, begann. Die Kinder hofften, dass dadurch ihren Tanz endlich der Frühling erwacht.

„Mogst du mi, mog i di.” So hieß es bei der Maifeier der Caritas Kita Buntstifte, bei dem sich alle Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder mit ihren Eltern und Geschwistern auf dem Außengelände zum Maibaumstellen jüngst einfanden. Dabei führten die Kinder auch einen Tanz um den Maibaum auf, bei dem sie sich direkt in die Herzen aller Besucher tanzten.„Wir wollten dieses Jahr das Erwachen des Frühlings sowie das Leben im Allgemeinen begrüßen“, betonte die Kita-Leitung Daniela Biedermann.

Im Vorfeld legten die Hort-Kinder selbst Hand an und bemalten einen kleinen Maibaum, der mit individuellen Holztafeln, symbolisch für jede Kita-Gruppe, versehen wurde. Neben dem Maitanz als Höhepunkt gab es für alle im Anschluss verschiedene Mitmachaktionen wie ein Gummistiefelweitwurf, Brezen-Angeln und Masskrug­stemmen.

Kulturfest fördert die Vielfalt

Aber nicht nur die bayerische Kultur stand auf dem Maifest im Mittelpunkt. Denn getreu dem Motto „Fest der Kulturen“, erschienen auch einige Besucher in ihrer jeweiligen Landestracht. „Denn Tracht ist nicht nur eine Tradition, sondern auch ein Zeichen von Vielfalt“, erklärte Biedermann. „Den Kindern soll damit gezeigt werden, dass Vielfalt gut ist und verbindet.“ In diesem Sinne wurden auch an der Kinder-Bar kunterbunte alkoholfreie Maicocktails angeboten, die die Hort-Kinder eigens für das Fest kreiert hatten. Getreu dem Motto: „Bunt tut gut“.