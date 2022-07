Mann aus Wolfratshausen gibt seltsame Entschuldigung zur Promillefahrt und lässt Richter schmunzeln

48-jährige aus Wolfratshausen musste sich wegen seiner Alkoholfahrt vor Gericht verantworten. © dpa

Wolfratshausen – Wegen einer Trunkenheitsfahrt verlor ein 48-Jähriger Wolfratshausener im Mai seinen Führerschein. Am Amtsgericht überraschte er mit einer kurios anmutenden Entschuldigung.

„Ich habe wohl an diesem Abend zu viel alkoholfreies Bier getrunken“, erklärte der Angeklagte. Nach einer Verlobungsfeier eines Kollegen in Geretsried stieg er am 14. Mai kurz vor Mitternacht in sein Auto und geriet prompt in eine Verkehrskontrolle. Der bei ihm gemessene Promillewert lag bei 1,15.

„Mein Sohn machte mich am nächsten Tag darauf aufmerksam, dass in vielen alkoholfeien Biersorten eine geringe Menge Alkohol enthalten ist“, sagte der Angeklagte. Der Staatsanwalt und Richter Helmut Berger konnten sich nach dieser Aussage ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Da müsste man schon weit mehr als einen Kasten alkoholfreies Bier trinken, um diesen Wert zu erreichen“, gab der Staatsanwalt zu bedenken.

Geldstrafe und Fahrverbot für Mann aus Wolfratshausen aufgrund von Alkoholfahrt

Er beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagesätzen zu je 40 Euro – insgesamt 2.400 Euro – sowie eine siebenmonatige Führerscheinsperrfrist. Richter Helmut Berger reduzierte den Tagessatz auf 30 Euro, sodass der 48-Jährige nun 1.800 Euro zahlen und bis zum Frühjahr 2023 auf seinen Führerschein verzichten muss. „Ich würde diese Nacht am liebsten zurückdrehen“, gestand der Verkehrssünder. Nach dem Urteilsspruch quälte den wegen Betrugs und Erschleichen von Leistungen vorbestraften Mann nur noch der Gedanke, seiner Frau den Vorfall zu beichten. „Ich habe ihr versprochen, dass wir bald mit dem Auto in den Urlaub fahren“, ärgerte er sich.