Mehrfach vorbestrafter Geretsrieder torkelt betrunken zur Gerichtsverhandlung

Jemand trinkt Alkohol aus einem Glas. © U. J. Alexander/Imago

Geretsried/Wolfratshausen – Weil der Angeklagte einen Sanitäter massiv beleidigt und zudem zum Schlag gegen eine junge Sanitäterin ausgeholt hatte, musste sich ein 65-Jähriger vor dem Amtsgericht verantworten.

Sage und schreibe 42 Einträge – unter anderem wegen Hausfriedensbrüchen, Beleidigungen, vorsätzlichen Körperverletzungen, Nötigungen und Trunkenheitsfahrten – standen vor der Verhandlung im Vorstrafenregister des Angeklagten. Vielleicht war dies der Hauptgrund, dass der 65-Jährige keine Lust auf eine erneute Verurteilung hatte und mit 45 Minuten Verspätung von der Polizei vorgeführt werden musste.

Am Vorabend der Gerichtsverhandlung eine Flasche Whiskey gekippt

Richter Helmut Berger verlangte sogleich die Durchführung eines Alkoholtests, der zu morgendlicher Stunde einen hohen Wert von 1,8 Promille ergab. „Ich habe gestern Abend noch eine Flasche Whiskey getrunken“, entschuldigte sich der Mann.



Deutlich alkoholisiert war er auch am 6. Oktober 2021 als ihn zwei Polizisten gegen 14 Uhr in der Nähe einer Bushaltestelle an der Böhmerwaldstraße antrafen. „Er lag am Boden und hat die Abnahme eines Alkoholtests verweigert“, berichtete ein 34-jähriger Polizist. Weil ihm und seinem Kollegen der Mann schon des Öfteren in alkoholisiertem Zustand aufgefallen ist, setzten sie ihn zunächst auf eine Bank an der Bushaltestelle.

Angeklagte beschimpfte Sanitäter: „Ihr seit zu blöd zum F...“

Die später eintreffenden Sanitäter stießen auf erheblichen Widerstand. Als eine damals 25-Jährige den Angeklagten untersuchen wollte, holte er mehrfach mit den Armen aus und schlug nach ihr. Ebenso wie ihr männlicher Kollege wurde sie massiv beleidigt. „Er sagte zu uns: Ihr Sanis seid zu blöd zum F…“, erinnerte sich der Sanitäter. Grund war auch die Weigerung, den Angeklagten zu seinem gewünschten Ziel nach Wolfratshausen zu fahren. „Wir sind doch kein Busunternehmen“, entgegnete ihm die Sanitäterin.

Wenn man jemanden schlagen will, der einem helfen will, ist eine Grenze überschritten

Danach stieg der Angeklagte aus dem Rettungswagen und kurz darauf doch noch in den Linienbus nach Wolfratshausen. „Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte“, entschuldigte sich der vorbestrafte Geretsrieder. Er verwies darauf, dass er aufgrund starker Schmerzen in den Füßen an diesem Tag eine Flasche Schnaps geleert und mehrere Tabletten eingenommen hatte. Die Staatsanwältin hielt ihn dennoch für zurechnungsfähig, weil er selbstständig aus dem Krankenwagen stieg und danach mit dem Bus nach Wolfratshausen fuhr. Wegen Beleidigung, versuchter Nötigung und versuchter Körperverletzung forderte sie eine Haftstrafe von fünf Monaten.

65-Jähriger Geretsrieder wird zu einer Haftstrafe von fünf Monaten verurteilt

Richter Helmut Berger folgte diesem Antrag. „Wenn man jemanden schlagen will, der einem helfen will, ist eine Grenze überschritten“, begründete er sein Urteil. Der Angeklagte, der ohne Rechtsanwalt erschienen war, wollte dies nicht hinnehmen und bat um eine Geldstrafe. „Ich gehe sofort in Berufung“, kündigte er an. Da der Arbeitslose wenige Wochen vor der Verhandlung in der Bäckerei eines Geretsrieder Supermarkts ebenfalls wegen Beleidigungen und stark Alkoholisiert auffiel, erwartet ihn in Kürze noch ein weiterer Amtsgerichtstermin. ph