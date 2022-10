50 neue Meisterinnen der Hauswirtschaft: darunter eine Dietramszellerin

Von: Franca Winkler

Theresia Kirmair aus Dietramszell erhält von Agrarministerin Michaela Kaniber die Meisterurkunde. © Tobias Hase / stmelf

Dietramszell/München – 50 Meisterinnen der Hauswirtschaft aus ganz Bayern erhielten bei der Feier im Schloss Nymphenburg in München von Agrarministerin Michaela Kaniber ihre Meisterbriefe. Darunter: Theresia Kirmair aus Dietramszell.

Mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung zeichnete die Ministerin vergangene Woche zudem die 19 besten Meisterinnen und Absolventinnen anderer hauswirtschaftlichen Fortbildungsberufe aus. Über diesen dürfen sich etwa 20 Prozent besten Absolventinnen freuen. „Sie können wahrlich stolz auf diese Auszeichnung sein. Damit gehören Sie zur absoluten Spitze im Bereich der Hauswirtschaft“, würdigte Kaniber die Leistungen der Preisträgerinnen, die in diesem Jahr allesamt weiblich waren.

Es warten herausfordernde und verantwortungsvolle Führungsaufgaben auf die frisch gebackenen Meisterinnen, Dorfhelferinnen sowie die Technikerinnen und Betriebswirtinnen für Ernährungs- und Versorgungsmanagement. Gerade das Berufsfeld Hauswirtschaft biete vielerlei Fortbildungsmöglichkeiten und eröffne somit auch zahlreiche Karrierechancen für leistungswillige junge Menschen. Die Ministerin zeigte die Chancen des beruflichen Bildungswegs als Alternative zum Studium auf.

Die Absolventinnen erhalten von Kaniber einen Meisterbonus über 2.000 Euro

Um diesen Weg zu unterstützen, erhalten alle Absolventinnen in einem Fortbildungsberuf der Hauswirtschaft einen Meisterbonus von 2.000 Euro. Damit will die bayerische Staatsregierung auch ein Signal setzen, um für die berufliche Bildung zu werben. Fast alle Fortbildungsberufe dürfen zusätzlich zu ihrer Berufsbezeichnung die Bezeichnung ‚bachelor professional‘ führen.

„Dass die Aus- und Fortbildung in der Hauswirtschaft in Bayern modern und attraktiv aufgestellt ist, zeigt sich auch darin, dass Nachhaltigkeit, Energie und Ressourcenschutz nicht erst seit der Energiekrise ureigene Themen der Hauswirtschaft sind“, betonte Kaniber bei der Preisverleihung. Die Ministerin betonte, dass hauswirtschaftliche Dienstleistungen in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden. Denn die steigenden Zahlen an betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen, die zunehmende Berufstätigkeit von Eltern und ein wachsender Bedarf an außerfamiliärer Kinderbetreuung stellen auch die hauswirtschaftliche Versorgung vor neue Herausforderungen.

Viele Fachkräfte sind auch in Gastronomie und Hotellerie tätig

Hauswirtschaftliche Fachkräfte sorgen in den verschiedenen Einrichtungen für gesunde Verpflegung und ein hygienisches und wohnliches Umfeld. Viele Fachkräfte sind aber auch in Gastronomie und Hotellerie tätig, führen ihr eigenes Unternehmen oder unterstützen Familien in schwierigen Situationen.



Neben zahlreichen Gratulanten hatten auch Vertreterinnen aller Fortbildungsberufe die Chance, im Rahmen der Feier von ihrem Werdegang und ihren Zukunftsplänen zu berichten. Zwei der diesjährigen Absolventinnen werden auch als Botschafterinnen für die Hauswirtschaft tätig sein. Mehr über das Berufsfeld des Hauswirtschafters oder die Tätigkeit und Tipps der Botschafter sind auf www.stmelf.bayern.de/bdh zu finden.