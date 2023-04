Dem IHK Fachkräftemonitor Bayern zufolge fehlen aktuell über 230.000 Fachkräfte in Bayern

IHK-Meisterpreis: Top-Nachwuchskräfte aus Egling und Wolfratshausen

Von: Daniel Wegscheider

Ausgezeichnet: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l.) und IHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl (r.) gratulierten (v.l.) Manuel André Suder und Michael Walser. © ANDREAS GEBERT

Wolfratshausen/Egling – Auf einem Festakt der IHK für München und Oberbayern im Münchner Varieté-Theater haben zwei Absolventen aus dem Landkreis den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung erhalten.

Manuel Andre Suder aus Wolfratshausen (Fachwirt für Versicherung und Finanzen) und Michael Walser aus Egling (IT-Projektleiter) gehören mit ihren hervorragenden Prüfungsleistungen zur Gruppe der 181 oberbayerischen Top-Nachwuchskräfte, die in 70 verschiedenen Fachrichtungen geprüft wurden.

Im abgelaufenen Prüfungsjahr 2022 hatten über 6.000 Teilnehmer ihre Fortbildung zum Meister, Fachwirt, Fachkaufmann oder Betriebswirt erfolgreich abgeschlossen. Die größte Gruppe unter den IHK-Fortbildungsabsolventen sind die geprüften Wirtschaftsfachwirte. Ihnen folgten die Handelsfachwirte, Industriemeister Metall, Betriebswirte und Personalfachkaufleute.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gratuliert den IHK-Absolventen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, gratulierten den Absolventen. „Als Beste der Besten zünden sie den Turbo für ihre berufliche Karriere, denn mit ihrem Wissen und Ihren Kompetenzen stehen sie bei unseren Unternehmen ganz hoch im Kurs“, lobte Gößl die Preisträger: „Als top-qualifizierte Fach- und Führungskräfte sind sie Garanten für die erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft Bayerns“.



„Unsere berufliche Bildung ist weltweit hoch anerkannt. Deshalb sollten auch wir sie stärker wertschätzen“, sagte Söder und erklärte: Wer die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ernst nehme, müsse die Meisterausbildung kostenfrei machen. „Wir in Bayern gehen damit voran. Unsere Meisterinnen und Meister haben hervorragende berufliche Perspektiven und können stolz auf sich sein.“

Dem IHK Fachkräftemonitor Bayern zufolge fehlen aktuell über 230.000 Fachkräfte in Bayern

Söder und Gößl dankten auch den rund 9.000 ehrenamtlichen Prüfern der IHK für München und Oberbayern, deren Expertise und Engagement in der beruflichen Aus- und Fortbildung unverzichtbar sind. Gößl lud die Absolventen ein, ihr Fachwissen, ihr Können und ihre Leidenschaft auch künftig in die berufliche Bildung einzubringen: „Alle, die vor Ort in den Betrieben ausbilden und ehrenamtlich in der IHK prüfen, machen sich persönlich verdient um neue Generationen von Fachkräften. Sie sorgen dafür, dass unsere heimischen Betriebe weiterhin auf Top-Nachwuchs bauen können.“



Dem IHK Fachkräftemonitor Bayern zufolge fehlen aktuell über 230.000 Fachkräfte in Bayern. Daher wird von der Bayerischen Staatsregierung die Aufstiegsqualifizierung seit September 2013 mit dem Meisterbonus gefördert. Dieser wurde rückwirkend zum 1. Januar 2023 von 2.000 auf 3.000 Euro angehoben. 2022 hat die IHK für München und Oberbayern Meisterboni in Höhe von 5,1 Millionen Euro an 2.550 Meisterabsolventen ausgezahlt.