Ickinger Grüne: Jovana von Beckerath folgt auf Laura von Beckerath-Leismüller

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Doppelspitze: Jovana von Beckerath und Philipp Federspieler sind neue Vorsitzende des Ortsverbandes. © Verein

Icking – Jovana von Beckerath ist neue Sprecherin der Ickinger Grünen und folgt auf Laura von Beckerath-Leismüller. Die weitere Vorstandschaft bleibt unverändert: Philipp Federspieler ist ebenfalls Sprecher und die Schrift führt weiterhin Anja Tabbert-Zitzler.

Bei der jüngsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung der Grünen in Icking stand die Neuwahl des Vorstandes an. Jovana von Beckerath wurde dabei ohne Gegenkandidatin und einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Grünen-Geschäftsführerin des Bezirksverband-Oberbayern war bis 2022 Sprecherin des Kreisverbandes Bad Tölz Wolfratshausen und folgt auf Laura von Beckerath-Leismüller, die sich künftig auf ihre Ämter als Gemeinderatsmitglied, Dritte Bürgermeisterin und Mitglied im Bau-, Finanz- und Planungsausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss konzentrieren wird.



„Unser Ortsverband ist in den letzten Jahren zu einer lebendigen Gemeinschaft und verlässlichen Instanz geworden.“ Das sei vor allem der bisherigen Vorsitzenden sowie unseren vier Gemeinderäten zu verdanken, „die gemeinsam mit uns von Null auf Hundert in Icking gestartet sind“, sagte von Beckerrath. Als Sprecherin werde sie sich für eine aktive Bürgerbeteiligung, die Umsetzung der Klimaschutzziele sowie für eine sozialverträgliche und familienfreundliche Kommune starkmachen.



„Es hat mir sehr viel Freude bereitet, die letzten zwei Jahre den Ortsverband in Icking zu leiten“, berichtete die scheidende Ortsverbandsvorsitzende der Grünen in Icking, Laura von Beckerath-Leismüller. Neben vielen Grünen-Stammtischen hat sie zahlreiche Veranstaltungen realisiert, etwa zum Thema „Klimasmart, steigenden Energiekosten und nachhaltige Landwirtschaft“, berichtete von Beckerath-Leismüller. „Als Ortsverband haben wir außerdem viele Anträge in den Gemeinderat eingebracht.“

So habe es auf Anraten der Grünen einen Runden Tisch mit ersten konkreten Ergebnissen zum Thema Zuverlässigkeit der S7 gegeben. Zwar sei der Antrag „fahrradfreundliche Kommune“, zwar abgelehnt worden, „aber wir freuen uns, dass der Antrag zur Prüfung der Machbarkeit einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke über das Ickinger Wehr vom Gemeinderat befürwortet wurde.