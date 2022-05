Münchner Straße in Icking und Dorfen soll nicht mehr verwechselt werden

Von: Franca Winkler

Die Verwirrung der zweifachen Münchner Straße soll durch eine Umbenennung bald Geschichte sein. © Franca Winkler

Icking – Straßennamen müssen eine sichere Orientierung ohne die Gefahr von Verwechslung ermöglichen. In Icking und Dorfen erfüllt der Straßenname „Münchner Straße“ das genau nicht.



Nicht nur, dass es in Icking und im Ickinger Ortsteil Dorfen die Münchner Straße gibt, noch dazu gibt es auf beiden Straßen die gleichen Hausnummern. „Private Besuche können meist gut zur richtigen Adresse gelotst werden“, berichtete Bürgermeisterin Verena Reithmann (UBI) in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Doch auch Kurier- und Paketfahrer begeben sich regelmäßig auf Irrwege. Wenn jedoch ein Notarztwagen zur falschen Adresse fährt, kann das dramatische Folgen haben.

Verwechslung: Notarzt fährt während Einsatz in Dorfen daran vorbei

„Mir wurde von einem Fall berichtet, wo in Dorfen an der Münchner Straße der Notarzt erwartet wurde“, erklärt Reithmann. Angehörige hätten sich bereits am Straßenrand postiert, um den Notarzt einzuweisen. „Dabei mussten sie mit ansehen, wie der Notarzt an Dorfen vorbei nach Icking fuhr, um dort nach der Einsatzstelle zu suchen“, betonte die Rathauschefin. Die Dauer bis zum Eintreffen am richtigen Ort habe sich entsprechend verlängert. „Derartige Situationen fallen nicht mehr in den Bereich ‚lästig‘, sondern fordert die Gemeinde auf zu handeln.“

Navis verwirren zusätzlich

Auch wenn die Problematik seit der Eingemeindung von Dorfen vor 40 Jahren bekannt ist, habe aber erst seit der immer intensiveren Nutzung von Navigationsgeräten die Verwechslung zugenommen. Die Gemeinde möchte nun durch eine Umbenennung für Klarheit sorgen. Dem stimmten auch alle Räte zu. „Wenn der Notarzt sich verfährt, muss gehandelt werden“, betonte Christoph Preuss (CSU). Auch Matthias Ertl (PWG) ist dieser Ansicht: „Das ist kein Zustand.“

Gemeinde Icking stellt Lösungsvarianten vor

Reithmann stellte für die Umbenennung verschiedene Varianten vor. Folgende erhielt die größte Zustimmung: Die Häuser an der Münchner Straße in Dorfen sollen in das Straßfeld einbezogen werden, da auch einige Anwohner auch nur von dort aus erschlossen sind - was die Straßenführung bislang noch erhöhe, erläuterte die Bürgermeisterin. „Das Straßfeld wäre logisch“, stimmte Ursula Loth (PWG) zu, auch, weil dann nur wenige Anwohner von der Änderung betroffen wären.



Zustimmung fand auch die Variante, bei der die Straße in Dorfen in Südliche Münchner Straße und in Icking in Nördliche Münchner Straße umbenannt werden sollen. Vigdis Nipperdey (Ickinger Initiative) sah dies kritisch und schlug dagegen vor, dass die „Mittenwalder Straße zu verlängern“.

Julian Chucholowski (SPD) warf ein, man könne der Straße auch einen ganz neuen Namen geben. Abgelehnt wurde der Vorschlag in einem Ortsteil eine Nummerierung mit höheren Hausnummern (101, 103, ...) einzuführen.

Reithmann will mit betroffenen Anwohner sprechen

Dass die Änderung so wenig wie mögliche Personen betreffen soll, darin waren sich die Gemeinderäte einig, da dies einigen Aufwand bedeuten wird, von den Kosten für Dinge wie die Umschreibung der Kfz-Unterlagen, ganz abgesehen. Per Gesetzt könne nämlich genau das den Anliegern zugemutet werden.



Im nächsten Schritt möchte sich die Bürgermeisterin mit den betroffenen Personen absprechen. Laura von Beckerath-Leismüller (Grüne) schlug vor, dass dies ein Thema für die Bürgerversammlung sei. Das fand auch Reithmann.