Neuer Weg zwischen Münsing und Eurasburg für klimastabileren Mischwald

Von: Franca Winkler

Teilen

Eröffnen den Weg gemeinsam: Revierförster Sebastian Schlenz mit den Bürgermeistern Moritz Sappl und Michael Grasl. © Robert Nörr

Münsing/Eurasburg – In der Nähe Grünwinkl-Kapelle zwischen Münsing und Eurasburg ermöglicht eine neue Zufahrt den Waldbesitzern, ihren Wald nachhaltig zu bewirtschaften und ihn so in einen klimastabilen Mischwald umzuwandeln.

Etwa zwei Jahre hat es gedauert, den fast 1,3 Kilometer langen gekiesten Grünwinkl-Weg anlegen zu lassen, damit die Waldbesitzer ihre Grundstücke besser erreichen können. 80 Prozent der Kosten über 120.000 Euro trägt der Freistaat Bayern mit Fördermitteln. Die Differenz wurde von den Besitzern getragen.



Zur Eröffnung kamen kürzlich neben einigen Waldbesitzern auch Revierförster und Moritz Sappl (GWV), Bürgermeister aus Eurasburg und Münsing Bürgermeister Michael Grasl (FW). Fertiggestellt war der Forstweg bereits, aber aufgrund der Pandemie fand die Einweihung nun erst statt. Von einer Gemeinschaftsaktion sprach der Forstabteilungsleiter am Holzkirchner Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Korbinian Wolf. Die Kommune Münsing hatte die Bauträgerschaft, das Königsdorfer Forstrevier die Bauaufsicht inne. Mit 20 Waldbesitzern, darunter auch die Kommune Eurasburg, wurde das Vorhaben geplant.

Neuer Weg zwischen Münsing und Eurasburg für klimastabileren Mischwald

Die neue Zufahrt ermögliche auch, die Arbeitssicherheit zu erhöhen. Im Bedarfsfall seien Rettungswagen schneller vor Ort. Zudem wirke sich der Aufbau eines Mischwaldes positiv auf Fauna und Flora aus. „Daher fördert die Forstverwaltung solche Projekte“, erläutert Wolf.

Der gekieste Forstweg sei naturschonend angelegt worden und führe beispielsweise um alte Bäume mit Brutlöchern für Vögel herum. Nun sei es durch die neue Wegeverbindung möglich, tiefer in den Wald vorzudringen. Ziel sei es die dominierende Monokultur der Fichten auszulichten. Eurasburgs Bürgermeister Sappl berichtete, dass die heute problematischen Fichten-Monokulturen einst vor Jahrzehnten gepflanzt und somit nur künstlich geschaffen worden seien. Mit der nun existierenden Infrastruktur könne man den Wald zukunftsträchtig pflegen.

Monokultur der Fichten soll Tannen und Buchen eine Chance geben

In einigen lichten Bereichen habe eine natürliche Verjüngung bereits eingesetzt: Es wachsen zum Beispiel kleine Buchen. Durch die geplanten Auslichtungen würden Tannen und Buchen eine Chance bekommen, sich zu vermehren, erläutert Revierförster Sebastian Schlenz. Heimische Baumarten wie Erlen oder auch der Bergahorn werden in feuchteren Bereichen nachgepflanzt werden.

Die beiden Bürgermeister aus Münsing und Eurasburg haben zusammen mit Schlenz symbolisch das Band zur Eröffnung des Weges durchschnitten.



Dass der bürokratische Aufwand immens gewesen sei, um den neuen Weg zu errichten, beklagte Bürgermeister Grasl: „Der Verwaltungsaufwand ist für mich überzogen“, sagte er. Zeitaufwendig und abstimmungsbedürftig seien die Dienstbarkeiten und Grundbuchangelegenheiten gewesen. Besonders vorangetrieben haben das Projekt Susanne Öttl vom Bauhof Münsing und Revierförster Schlenz. Ohne beide sei es kaum zu schaffen gewesen, heißt es.