Münsing: Internationales Projekt schmiedet für die Ukraine-Hilfe

Von: Franca Winkler

Freuten sich über die hohe Spendensumme über 17.000 Euro: (v.l.) Künstler Wolfgang Ramadan, Musiker Mulo Francel und Organisator Tom Carstens. © Martin Füger/Rotary Club

Münsing – Auf dem Degerndorfer Hof von Initiator Tom Carstens versammelten sich vor Kurzem neun Schmiede, die vor geschätzt 500 Besuchern, lange Nägel mit einem Friedenssymbol fertigten und verkauften.

17.000 Euro sind so für die Ukraine Hilfe des Rotary Hilfswerks zusammengekommen.



Die Aktion „Schmieden für den Frieden“ gibt es bereits seit 2014. Hintergrund war damals der Hilferuf eines Schmiedes in der Ukraine, der durch eine Bombardierung seine Schmiede und Lebensgrundlage verloren hatte.



Daraufhin riefen der in Niedersachsen lebende Schmied Alfred Bullermann, der Degerndorfer Carstens gemeinsam mit Schauspieler Heinz Hoenig die Aktion ins Leben: etwa 20 Zentimeter lange Nägel mit dem Symbol einer Friedenstaube und dem Wort Peace wurden gefertigt, verkauft und der Erlös an den ukrainischen Kollegen geschickt, der sich damit eine neue Existenz aufbauen konnte.



Handwerker von überall

Das Projekt fand Zuspruch, und so wird jedes Jahr in ganz Europa zu verschiedenen Anlässen für den Frieden geschmiedet. Am vergangenen Sonntag hämmerten die Schmiede auf dem Hof und in der Werkstatt von Carstens. Sogar aus Oberösterreich und Weinstadt bei Stuttgart kamen die Handwerker herbei.



Künstler und Rotarier Wolfgang Ramadan unterhielt dabei die Leute ebenso wie der Musiker Mulo Francel und Kabarettist Josef Brustmann. Verpflegung gab es unter anderem von den Degerndorfer Dorffrauen, die Kuchen gebacken hatten.

Und Freytags Nudelwerkstatt aus Beuerberg brachte Gnocchi unter die Leute und Stefan Elgaß, Herausgeber der Fachzeitschrift Metall-Markt, erfreute die Anwesenden mit Käsespätzle, berichtete Gerhard Meinl vom Rotary Club Wolfratshausen-Isartal.

Wie groß die Hilfsbereitschaft des Publikums war, lässt sich an den Zahlen ablesen: Die höchste Summe, die für einen Nagel mit Friedenstaube gespendet wurde, betrug stolze 1.000 Euro. Der gesamte Spendenbetrag in Höhe von 17.000 Euro kommt nun der Ukraine Hilfe des Rotary Hilfswerks zugute. Meinl ergänzt für alle Interessenten: „Es gibt noch Nägel in der Werkstatt gegen eine Spende.“