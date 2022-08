Bei Münsing tritt Öl aus Tanklaster aus - Boden verunreinigt - 30.000 Euro Schaden

Von: Franca Winkler

Die Feuerwehr trägt nun den verunreinigten Boden ab © Archiv Redaktion

Münsing – Zu einem schwerwiegenden Ölunfall kam es nach Polizeiangaben am Samstag an einem Anwesen in Oberambach in der Gemeinde Münsing.

Die Polizei gibt an, dass dabei eine Bodenfläche von etwa acht Mal drei Metern mit Heizöl verunreinigt wurde. Als am Samstag (20. August) gegen 9 Uhr ein Heizölfahrzeug damit begann, den Tank eines Gebäudes zu befüllen, passierte der Unfall. „Hierbei trat aus dem Fahrzeugtank unkontrolliert Heizöl aus und sickerte ins Erdreich“, berichtet Polizeiobermeister Johann Harrer.

Grund für den Austritt war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine fehlende Ablassschraube, welche nach einer Reparatur des Öltanks nicht wieder eingesetzt wurde.

Umgehend wurde das Wasserwirtschaftsamt, sowie zehn Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Münsing hinzugerufen, um mit der Abtragung der verunreinigten Bodenfläche zu beginnen. Der verursachte Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Wolfratshausen hat die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II aufgenommen.