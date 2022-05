Münsing: Senior verursacht Unfall beim verbotenen Wendeversuch

Von: Franca Winkler

Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der Staatstraße bei Münsing. © Julia Boecken

Münsing - Bei einem Unfall am Dienstag (17. Mai) kollidierten zwei Motorradfahrer mit einem Pkw, der verbotener Weise auf der Staatstraße 2370 wenden wollte.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 17. Mai, kurz nach 18 Uhr. Laut Polizeibericht fuhren zwei Motorradfahrer von der B11a auf die Staatsstraße 2370 in Richtung Eurasburg. Kurz nach der Einmündung fuhr ein 80jähriger Geretsrieder mit seinem VW vom rechten Seitenstreifen auf die Fahrbahn und wollte dort trotz durchgezogener Linie wenden um in Richtung Wolfratshausen zu fahren. Beide Motorradfahrer - ein 23jähriger Münchner und ein 26jähriger aus Gröbenzell - konnten einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern.

Der Münchner wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Gröbenzeller wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 80jährige wurde nicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa EUR 25.000. Die Fahrbahn musste für circa eine Stunde gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr Degerndorf und die Straßenmeisterei Wolfratshausen im Einsatz.