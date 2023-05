Unfall mit dem Motorrad: Für die 24-jährige Sozia endete die Fahrt tödlich

Von: Michaela Schubert

Teilen

Tödlicher Motorradunfall auf der Staatstraße 2064 im Gebiet der Gemeinde Münsing. (Symbolbild) © PantherMedia/Heiko Barth

Münsing - Auf der Staatsstraße 2064 ließ am Donnerstagnachmittag eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall ihr Leben, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Laut Polizeibericht, ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Donnerstag ein schwerer Unfall auf der Staatsstraße 2064 in Richtung Beuerberg (Gemeindegebiet Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeiinspektion Wolfratshausen fuhr der 59-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Motorrad von Sankt Heinrich kommend in Richtung Beuerberg.

Motorradfahrer verliert nach Überholvorgang beim Ausweichmanöver die Kontrolle

Beim Überholen eines Pkws eines 40-jährigen Münchners in einer leichten Linkskurve übersah der Motorradfahrer, einen entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg. Beim anschließenden Ausweichmanöver verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Für die 24-jährige Sozia aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, kam jede Hilfe zu spät. „Sie erlag noch an der Unfallörtlichkeit ihren schweren Verletzungen“, berichtete eine Beamtin der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Der Motorradfahrer wurde mit schweren, bislang unbekannten Verletzungen, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Vollsperrung der Staatstraße 2064

Aufgrund der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Wolfratshausen, unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II, geführt.