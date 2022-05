Münsinger Gemeinde verabschiedet Leitlinien zur Entwicklung von Photovoltaikanlagen

Von: Franca Winkler

Teilen

Münsing verabschiedet Leitlinien zur Entwicklung von Photovoltaikanlagen (Symbolbld). © Panthermedia/Olly18

Münsing – Eine Energiewende wird in der Gemeinde Münsing angestrebt: in der Ratssitzung wurden Leitlinien zur Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen verabschiedet.

In einer Sonderklausur wurden die Leitlinien erarbeitet und kürzlich in der Gemeinderatssitzung von der Umweltbeauftragten Anja Ruhdorfer (Grüne) dargestellt. Man müsse auf Sonnenenergie setzen, wenn man kurzfristig bei der Stromerzeugung unabhängig werden will, bekräftigte Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) das Ziel, bis 2035 energieautark zu sein.



200 Prozent des gesamten Strombedarfs der Gemeinde Münsing sollen über Photovoltaik-Anlagen gedeckt werden. Das entspreche etwa einer Leistung von 25 Megawatt. Dafür werde rund ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche benötigt - also auf 25 Hektar Solaranlagen.



Für die Planung gelte: Aussichtspunkte, exponierte Lagen sollen gemieden, Abstände zu Wohnbebauungen eingehalten werden. Bevorzugung finden dezentrale Flächen, die bereits versiegelt sind oder nahe der Autobahn A95 liegen. Wünschenswert sei eine Beteiligung der Bürger. Direkt zur Sprache sei der Pendlerparkplatz gekommen. Thomas Schurz (CSU) kritisiert den Vorstoß: „Dort ist die letzte Chance für Münsing, einen verkehrsschonenden Gewerbeindustriepark zu schaffen.“ Die Gemeinde brauche Platz für Wachstum. Die Planungshoheit liege bei der Gemeinde. Grasl deutete an, dass es ohne Kompromisse nicht gehen werde.