Mütterzentrum in Geretsried heißt nun „Familientreff Wuselvilla“

Von: Viktoria Gray

Teilen

Mütterzentrum Geretsried heißt nun Familientreff Wuselvilla (Symbolbild) © PanterMedia/anatols

Geretsried – Das Mütterzentrum (MüZe) in Geretsried heißt jetzt „Familientreff Wuselvilla“. Der neue Name wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung beschlossen. Zudem wurde eine neue Vorsitzende gewählt.

„Das stadtbekannte und beliebte Mütterzentrum hat sich über die vielen Jahre hinweg stetig weiterentwickelt“, berichtete die neue Vorsitzende Kerstin Menk. Auch weil das Zentrum schon lange für alle Geschlechter offen steht, wurde das Mütterzentrum nun offiziell in den „Familientreff Wuselvilla“ umbenannt. Stolze 32 Jahre alt werde der Familientreff heuer schon. „Seit langem ist es nicht mehr nur Treffpunkt für Mütter, sondern besonders auch für Väter, Großeltern und Familien jeglicher Art“, erklärte die Vorsitzende. Das Mütterzentrum habe sich schon immer als Familientreff für alle Geschlechter und Generationen verstanden und wolle dies nun auch mit dem neuen Namen deutlich machen. „Über die drei Jahrzehnte hinweg ist es vielen Familien ein wichtiger und liebgewonnener Ort geworden“, resümierte Menk weiter.



Wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt: Kerstin Menk. © Privat

Dabei komme der neue Name nicht von irgendwoher. Wie Menk ausführte, sei der Änderung ein Ideen-Wettbewerb vorausgegangen. Über 60 Vorschläge seien eingereicht worden. „Wer das MüZe kennt, weiß, dass es in sämtlichen Räumen und im Garten geradezu wuselt, wenn etwas los ist“, sagte die Vorsitzende. Damit habe der Name „Wuselvilla“ alles auf den Punkt gebracht.



Menk versicherte, dass das bisherige Konzept, die Angebote für Kinder, Eltern und Familien und die Veranstaltungen weiterhin fest in der ehrenamtlichen Arbeit verankert bleiben. Und nach wie vor seien neue Familien „herzlich eingeladen, in der Wuselvilla vorbeizukommen um am bunten und fröhlichen Vereinsleben teilzuhaben“.

Neue Webseite

Mehr Informationen zum Wuselvilla und zu Veranstaltungen gibt es auf der neuen Webseite auf www.wuselvilla.org.