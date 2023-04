Musikensembles der Gymnasien aus Icking und Geretsried begeistern Publikum

Big Bands in Bestform

Von Peter Herrmann schließen

Geretsried - Zwei Big Bands und eine fünfköpfige Combo boten in der Kulturbühne Hinterhalt jüngst ein Potpourri aus Jazz, Pop, Soul und Filmmusik.

Zwei Big Bands und eine fünfköpfige Combo boten in der Kulturbühne Hinterhalt jüngst ein Potpourri aus Jazz, Pop, Soul und Filmmusik. Schon beim ersten Stück der Ickinger Combo zückten die zahlreich erschienenen Familienmitglieder der jungen Musiker ihre Handys und Kameras. Nach der Interpretation des Bill-Withers-Klassikers „Ain’t No Sunshine“ und des Otis-Redding-Evergreens „Sitting on the Dock of the Bay“ überzeugte Solistin Leonie Heueis mit eindrucksvollem Gesang.

Musikalischer Leiter Benjamin Schäfer, der durch seine Mitwirkung in der Band Dreiviertelblut auch überregionale Bekanntheit erlangte, wirkte nur an wenigen Stellen korrigierend ein – zum Beispiel, wenn einer der Musiker seinen Einsatz verpasst hatte.

Kurz darauf stellte er sich selbst hinter den Kontrabass, um die Big Band des Geretsrieder Gymnasiums zu unterstützen. Deren Leiter Alfred Menzinger hatte sichtlich Freude an seinem gut aufgelegten Ensemble.

Beim von dominanten Saxofonklängen geprägten „Rock around the clock“ hätte manch Elternpaar gern das Tanzbein geschwungen. Ein Vergnügen, das die enge Bestuhlung der Kulturbühne aber nicht zuließ.



Die Big Band des Ickinger Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums nahm diesen Schwung mit und präsentierte unter anderem eine fetzige Bearbeitung des Europe-Hits „The Final Countdown“.



Danach drosselte Solistin Leonie Heueis mit der Ballade zum James-Bond-Film „Skyfall“ kurz das Tempo, ehe Alfred Menzinger zur Posaune griff und mit den Ickinger Schülern gemeinsam das vorerst letzte Stück des Abends spielte. „Das soll’s aber noch nicht gewesen sein“, erklärte daraufhin Benjamin Schäfer. Er bat alle Musiker und Musikerinnen zu einem letzten Stück auf die Bühne.



Und dieses zuvor nicht geprobte Zusammenspiel funktionierte erstaunlich gut. Eine Neuauflage des interkommunalen Big-Band-Zusammenschlusses erscheint wahrscheinlich.