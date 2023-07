Faschingsgesellschaft wählt Vorstand und startet früher in die Saison

Von: Peter Herrmann

Die neue Vorstandschaft der Geretsrieder Faschingsgesellschaft stellt sich vor. © Peter Herrmann

Geretsried – Vor den jüngsten Neuwahlen im Ratsstubensaal kündigte Präsident Franz Hübler vorgezogene Termine für das Trainingslager der Garden und verschiedene Bälle an.

Am 11. November um 11.11 Uhr wird die Faschingsgesellschaft Narreninsel Wolfratshausen ihre Prinzenpaare proklamieren. Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen bereits jetzt auf Hochtouren.

„Der Fasching ist in der kommenden Saison noch kürzer“, gab der Narreninsel-Chef zu bedenken. Da der Kehraus bereits auf den 13. Februar fällt, finden in den Wochen zuvor viele Krönungsbälle der Faschingsgesellschaften aus dem Münchner Umland nahezu gleichzeitig statt.

Deshalb brechen die Garden schon am 18. November zum Trainingswochenende ins Allgäu auf. Der Krönungsball, der in den vergangenen Jahren meist im Januar stattfindet, wird auf den 25. November vorverlegt. Auch der Insulanerball geht noch im Jahr 2023 über die Bühne. „Wir wollen Überschneidungen vermeiden“, erklärte Hübler.

Früherer Termin soll noch mehr Gäste anlocken

Durch die Vorverlegungen sei gewährleistet, dass noch mehr befreundeten Garden aus dem Umland die Feste in den Geretsrieder Ratsstuben besuchen können und die Narreninsel am Jahresanfang bei vielen anderen Bällen auftreten kann. Laut Peter Steinberger, Präsident des Landesverbandes Oberbayern im Bund Deutscher Karneval (BDK), hinterließen die vier Garden „Island Dancers“, „Speedys“ „Dancing Fires“ und „Crazy Housewives“ in der Vorsaison bei ihren Auswärtsauftritten einen durchweg positiven Eindruck. „Macht weiter so, ihr seid eine tolle Truppe“, lobte er.

Die Narren verzeichnen Anstieg der Mitgliederzahl

Jugendleiterin Vroni Wagner freute sich über das große Engagement des Nachwuchses. Die Mitgliederzahl stieg auch aufgrund der Anmeldungen von Kindern auf mittlerweile 100 „Narren“ an. Ehrenpräsident Franz Gehring wünschte ihnen viele Auftrittsmöglichkeiten und leitete kurz darauf die per Akklamation durchgeführten Neuwahlen.

Neue Riege Einstimmig bestätigten die 37 erschienenen Mitglieder den bisherigen Vorsitzenden Franz Hübler in seinem Amt. Unterstützt wird er von der zweiten Vorsitzenden Renate Schwabe, Schriftführerin Gabriele Zschödner, Kassierin Daniela Müller und ihrer Stellvertreterin Cornelia Khatib. Weiter im Vorstand engagieren sich 1. Jugendleiterin Vroni Wagner und die 2. Jugendleiterin Sandra Hübler. Die Kasse prüfen Petra Buck und Beate Pech. Zu Beisitzern wurden Brigitte Hübler, Pascal Leon Noriega und Marianne Wilfert gewählt.