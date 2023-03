EagleBurgmann errichtet Innovations Center in Wolfratshausen

Von: Franca Winkler

Spatenstich für das Innovation Center: (v.l.) Kai Ziegler (CTO EagleBurgmann), Ulrich Kerber (Freudenberg Real Estate), Andreas Raps (CEO EagleBurgmann / Executive Council der Freudenberg Gruppe) sowie rechts Projektleiter Frank Dautenhahn (Senior Director Global HSE & Real Estate EagleBurgmann). © Kraft/EagleBurgmann

Wolfratshausen – Beim in Wolfratshausen ansässigen Dichtungshersteller EagleBurgmann haben offiziell die Bauarbeiten für ein neues Innovation Center begonnen.

Nach Abrissarbeiten an älteren Gebäudeteilen fand nun der Spatenstich für einen neuen, nachhaltigen Bürobau statt. Im Neubau des fortschrittlichen Innovation Centers sollen 330 Mitarbeiter nachhaltige Dichtungslösungen entwickeln. Fertigstellung für Ende 2024 geplant.

Mit dem symbolischen Spatenstich wurde der Baubeginn durch die Geschäftsführer Andreas Raps und Kai Ziegler sowie Ulrich Kerber (Freudenberg Real Estate) gestartet. „Wir freuen uns, dass in einem nachhaltig gebauten Innovation Center zukünftig nachhaltige Dichtungslösungen für unsere Kunden entwickelt werden“, unterstrich Raps.

Im Neubau sollen vor allem Gleitringdichtungen für nachhaltige Dichtungslösungen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt werden, erläutert Pressesprecher René Heilmann. „Zum Beispiel in Märkten wie der Lebensmittelindustrie, dem Wassermarkt oder der Pharmaindustrie sind unsere extrem verlässlichen Produkte stark nachgefragt.“ Somit unterstütze das Unternehmen andere „nachhaltiger zu arbeiten und ganze Industriezweige, grüner zu werden“, ergänzte Raps. Gleichzeitig sei die Investition in den Neubau ein klares Bekenntnis zu den Standorten Wolfratshausen und Eurasburg. Laut Heilmann sind aktuell auch zahlreiche Stellen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen zu besetzen.

Hunderte neue Arbeitsplätze entstehen durch den Bau

Das Center soll über 330 Mitarbeitern einen fortschrittlichen Arbeitsplatz bieten. Aufgrund seines modernen Designs und der nachhaltigen Bauart sei es ein Beispiel an Fortschritt und Effizienz: Mit Erdwärmepumpen, Energiegewinnung mittels Photovoltaik-Anlagen und moderner Dämmung erfülle das Gebäude alle Anforderungen, um einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und langfristig Klimaneutralität zu gehen. Das Innovations Center soll Ende 2024 fertig gestellt sein.