Neuer Kommandant fordert neue Halle und Fahrzeuge für Geltinger Feuerwehr

Von: Viktoria Gray

Das Feuerwehrhaus in Gelting soll erneuert werden. © FW Gelting

Gelting/Geretsried - Walter Weiss ist neuer Kommandant der Geltinger Wehr. Der 61-Jährige stellt sich nun dem Geretsrieder Stadtrat vor und hatte gleich zwei Anliegen.

Bereits im Stadtrat verabschiedet hatte man Andreas Wannek, den ehemaligen Ersten Kommandanten der Geltinger Feuerwehr. In der jüngsten Stadtratssitzung in Geretsried bestellte das Gremium nun Walter Weiss, Wanneks Nachfolger.

„Es wäre sicher besser gewesen, hätte ein Jüngerer das Amt übernommen“, erklärte Weiss den Stadträten, als sich der 61-Jährige vorstellte. Außer Weiss hätte sich jedoch keiner zur Wahl gestellt. Das hätte auch mit den „großen bevorstehenden Aufgaben“ zu tun gehabt.



Der ehemalige Kommandant Andreas Wannek (r.) wünscht seinem Nachfolger Walter Weiss viel Glück. © Peter Herrmann

Etwa müssen laut Weiss beide Feuerwehrfahrzeuge altersbedingt ausgetauscht werden. Auch das Feuerwehrhaus müsse erneuert werden. „Das entspricht nicht mehr dem Standard“, stimmte Bürgermeister Michael Müller zu. Das Haus würde die Anforderungen nicht mehr erfüllen. Unter anderem sei die Fahrzeughalle zu eng. „Das sollte bald angegangen werden“, betonte Weiss.



Trotz des fehlenden Standards und der Enge, sei das Feuerwehrhaus in Gelting eines der „schönsten Gebäude in Geretsried“. Weiss bot den Stadträten auch eine Führung an. „Wir machen da wirklich das Beste draus“, sagte er. Das Obergeschoss habe die Feuerwehr beispielsweise schon in Eigenleistung hergerichtet und ausgebaut.

Bürgermeister Michael Müller hofft auf ein „gutes Wir“

Der neue Kommandant wird nur vier Jahre das Amt übernehmen. Altersbedingt gehe es nicht anders. Der ehemalige selbstständige Informatiker, der bereits seit 43 Jahren bei der Feuerwehr dabei ist, hatte sich nämlich schon vor fünf Jahren zur Ruhe gesetzt.



Abschließend bedankte sich Müller für Weiss´ Rede und betonte: „Auf ein gutes Wir.“ Müller deutete an, bereits mit Weiss persönlich gesprochen zu haben. In Sachen besagten Erneuerungen und Anschaffungen sei man „auf dem Weg“. Wann es dann endlich soweit ist, hänge aber auch noch von Grundstücksverhandlungen ab, die in einer nicht öffentlichen Sitzung besprochen werden.