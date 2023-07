Florian Fichter löst Rainer Wiedenbauer an der Egerlandstraße ab

Von: Michaela Schubert

Florian Fichter (r.) leitet nun beide Geretsrieder Beratungs-Center, da Rainer Wiedenbauer jetzt im Ruhestand ist. © Sparkasse

Geretsried – Florian Fichter übernimmt die Leitung im Sparkassen Beratungs-Center an der Egerlandstraße in Geretsried.

„Hohe Qualität und Professionalität“, mit diesen Worten beschreibt der stellvertretende Vorstandsvorsitzender Christian Spindler die Arbeit des ehemaligen Leiters der Filiale Rainer Wiedenbauer. In ihrer Pressemitteilung teilt die Sparkasse mit, dass der angehende Pensionär auf 47 Jahre Dienstjahre zurückblickt. Davon hat er 38 in Geretsried verbracht. Sein künftiger Nachfolger Florian Fichter und ist kein Unerfahrener. „Wir sind davon überzeugt, dass Fichter mit seiner Expertise und persönlichem Einsatz als Nachfolger lückenlos anschließt“, sagte Spindler.

Für den Neuen schließt sich der Kreis in Geretsried. Denn vor rund 26 Jahren hat Fichter in der Sparkassen-Filiale an der Egerlandstraße seine Ausbildung als Bankkaufmann begonnen. Darauf folgten unter anderem Stationen als Geschäftsstellenleiter sowie die Leitung des Beratungs-Centers an der Händelstraße, die er nach wie vor innehat. Jetzt hat er seit 1. Juli auch die Leitung an der Egerlandstraße übernommen, da wo alles begonnen habe, erklärte Fichter. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben mit einem nun erweiterten Wirkungskreis in Geretsried.“ Er kenne die Stadt gut und sei mit ihr sowohl beruflich als auch persönlich tief verbunden.

Ein ehemaliger Leiter blickt in die Zukunft

Der Vorstand dankte Wiedenbauer zum Abschied „für seine hohen Verdienste für die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen“ sowie dessen langjährigen und engagierten Einsatz. Wiedenbauer verabschiedete sich mit: „Es war eine tolle Zeit, geprägt von einem herzlichen und respektvollen Miteinander, von Vertrauen und zufriedenen Kunden.“ Die Sparkassenfamilie und die vielen persönlichen Kontakte zu Kunden und Kollegen werde er vermissen. „Ich freue mich jetzt aber auch auf viel Zeit für Familie und Freunde, Haus und Garten, für sportliche Aktivitäten und weitere Freizeitgestaltungen.“