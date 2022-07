Neuwahl bei Jagdkreisgruppe Wolfratshausen: Repert folgt auf Brunner

Von: Franca Winkler

Die neu gewählten Vereinsvorsitzenden der Jagdkreisgruppe: (v.l.) Max Plötz, Irene Bernlochner, Johann Gillhuber, Heinz Repert und Stefan Rührgartner. © Verein

Egling – Veränderungen im Vorsitz gibt es bei der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen: Heinz Repert hat den Vereinsvorsitz übernommen, Johann Gillhuber ist sein Stellvertreter.

Der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen erging es in den vergangenen Jahren so wie vielen anderen Verbänden und Vereinen: Wegen Corona war es nicht möglich die Jahreshauptversammlung samt Neuwahlen durchzuführen. Der erste Vorsitzende Josef Brunner hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt bereits im November vergangenen Jahres aufgeben müssen.

Die Jagdkreisgruppe wurde vorübergehend vom Zweiten Vorsitzenden Heinz Repert geführt. Nun wurde Repert bei der vergangenen Versammlung in Egling offiziell zum Vereinsvorsitzenden gewählt. Schatzmeister bleibt Stefan Rührgartner. Irene Bernlochner ist nun Schriftführerin und ihr Stellvertreter ist Max Plötz.

Bei der Sitzung wurden neben der Ehrung von langjährigen Mitglieder und der Vorstellung des Tätigkeitsberichts auch künftige Termine bekanntgegeben.

Am 17. September wird der Jagahoagart beim Holzwirt in Ascholding stattfinden, sowie am 5. November die Hubertusmesse in der Klosterkirche Dietramszell mit anschließender Hubertusfeier und Jägerschlag. Weitere Informationen sind auf www.jagd-wolfratshausen.de zu finden.