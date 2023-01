Geflüchteter nordkoreanischer Künstler Sun Mu zeigt Bilder im Schwankl-Eck

Teilen

Jae-Hyun Yoo übersetzte bei der Vernissage die Erklärungen des Künstlers Sun Mu (r.), der sich aus Sicherheitsgründen nur verdeckt fotografieren ließ. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Er musste seine Heimat verlassen, weil seine Bilder den Machthabern in Nordkorea nicht gefielen. Nun stellt Sun Mu – das Pseudonym bedeutet auf Deutsch „grenzenlos“ – seine Werke im Kunstturm am Schwankl-Eck aus.

„Er gilt in seiner Heimat als Landesverräter und weiß seit Jahren nicht, wie es seiner dort lebenden Familie geht“, erklärte Cornelia Oßwald-Hoffmann bei der Vernissage. Hilfe erfährt der einstige Propagandamaler auch von seinem südkoreanischen Freund Jae-Hyun Yoo, der mit seiner deutschen Frau in Bairawies lebt. „Wir haben die Ausstellung in Wolfratshausen innerhalb von nur zehn Tagen organisiert, das ist eigentlich viel zu kurz“, verriet Yoo. Umso mehr überraschte der große Besucherzuspruch. Landsleute und Kunstinteressierte nahmen dafür sogar weite Fahrten auf sich, um zur Vernissage zu kommen. „Wir sind stolz, dass so hochkarätige Künstler in unserer Stadt ausstellen“, erklärte Oßwald-Hoffmann.



Ihr gefällt die gelungene Symbiose von Malerei und politischer Aussagekraft. So waren neben einigen Werken die ironisierten Slogans der nordkoreanischen Arbeiterpartei zu lesen. „Ich wünsche mir eine Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea“, betont Sun Mu. Als Kind sei er noch stolz gewesen, sich an staatlich verordneten Massenchoreografien zu beteiligen und für das Staatsoberhaupt zu singen. Nach seiner Flucht und dem Ausstieg aus dem Propagandakarussell, hat er sich zumindest die Liebe zur Musik bewahrt. Bei der Vernissage griff Sun Mu beherzt zur Gitarre und trug das koreanische Volkslied Arirang vor. Dies beeindruckte auch Hans-Werner Kuhlmann.



Der ehemalige Vorsitzende des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) hofft inständig, dass das Gebäude am Schwankl-Eck weiterhin für Kunstausstellungen zur Verfügung steht. „Wir müssen diesen Platz erhalten: Da kommen Künstler von Weltrang“, forderte er. Daniela Satzinger vom Kulturverein Isar-Loisach, die die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Künstlervereinigung „Art5“ organisiert hatte, vernahm’s mit Freude.



Neben Collagen und Ölgemälden sind auch provozierende Pop-Art-Werke zu sehen. Eine blau-rot angemalte Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger symbolisiert für Sun Mu eine Absage an die Aufrüstung in seiner Heimat. „Ich wurde kommunistisch erzogen und musste zehn Jahre Militärdienst leisten“, erinnert sich der Künstler. Dass er nun ein Leben auf der Flucht führt, nimmt der 50-Jährige notgedrungen in Kauf. Peter Herrmann

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Grenzenlos“ ist bis zum 29. Januar im Kunstturm am Schwankl-Eck jeden Samstag von 12 bis 15 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr zu sehen.