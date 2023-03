Oberland Werkstätten feiern Jubiläum: Veranstaltungsstart in Geretsried

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Zum 50. Geburtstag: Die Mitarbeiter der Oberland Werkstätten freuen sich auf die Feierlichkeiten. © Oberland Werkstätten GmbH

Geretsried/Region - In Geretsried, Gaißach, Miesbach und Polling darf gefeiert werden. Dort befinden sich jeweils Betriebsstätten der Oberland Werkstätten – die nun ihr 50-jähriges Jubiläum feiern.

Die Oberland Werkstätten GmbH hat Grund zu feiern: Sie wird 50 Jahre alt und begeht das Firmenjubiläum mit Veranstaltungen in den drei Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau.

„50 Jahre Oberland Werkstätten – das bedeutet ein halbes Jahrhundert Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen. Darauf sind wir stolz und wollen dieses Jubiläum würdig begehen“, betont Geschäftsführer Oliver Gosolits. Begonnen hatte alles 1973 auf Initiative der Lebenshilfen, in denen sich Angehörige von Menschen mit Behinderungen organisiert hatten. In zwei kleinen Räumen in Bad Tölz und Polling starteten einige von ihnen ins Arbeitsleben.



Über die Jahre wurden Gebäude gebaut, erweitert, modernisiert und es kam mit dem Landkreis Miesbach eine ganze Region hinzu. Mittlerweile sind die Oberland Werkstätten mit insgesamt acht Betriebsstätten in den drei Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Weilheim-Schongau, vertreten und bieten etwa 600 Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz.



„Sie alle haben sehr unterschiedliche Unterstützungsbedarfe und werden individuell begleitet, weitergebildet und gefördert“, berichtet Sprecherin Ursula Heigl von den Oberland Werkstätten. Auch das Angebot für Menschen mit seelischen Erkrankungen wachse stetig, erst im vergangenen Jahr wurde ein Neubau für diesen Bereich in Geretsried bezogen.



„Wir haben uns in den letzten fünf Jahrzehnten von einem beschützten Raum zur Beschäftigung zu einem Anbieter von modernen, vielfältigen und technisch gut ausgestatteten Arbeitsbereichen in den Werkstätten entwickelt. Und wir gestalten den Inklusionsprozess von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit. Das sind große Errungenschaften, die wir dieses Jahr feiern wollen“, so der Geschäftsführer weiter.



Jede Region veranstaltet einen Tag der offenen Tür. Den Anfang macht Geretsried am 31. März. Ab 13 Uhr wird bei Livemusik, Kaffee und Kuchen gefeiert. Um 13.30 Uhr und um 15 Uhr finden Führungen statt, es gibt Ausstellungen zu erkunden und Interessierte können den Neubau mit den Arbeitsbereichen besichtigen. Alle Veranstaltungsinfos gibt es auf www.50jahre.o-l-w.de. Hier gibt es auch einen historischen Rückblick zu sehen.