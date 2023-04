Oberland Werkstätten in Geretsried feiern Einweihung des neuen Gebäudes

Von: Peter Herrmann

Teilen

Architekt Hans Hagleitner (hinten r.) übergab den gebackenen Schlüssel an OLW-Regionalleiterin Dana Verwohlt (2.v.r.) und die Belegschaft. © Peter Herrmann

Geretsried - 54 Arbeitsplätze stehen Menschen mit seelischen Erkrankungen in den neuen Räumlichkeiten der Oberland Werkstätten (OLW) an der Lausitzer Straße zur Verfügung.

Zuvor gab es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen kein entsprechendes Angebot. „Das ist ein Ort, in dem Menschen ohne Leistungsdruck in einem angenehmen Umfeld ihrer Arbeit nachgehen können“, unterstrich OLW-Geschäftsführer Oliver Gosolits in seiner Festrede.

Nach langer Grundstückssuche unterschrieb er im Dezember 2018 den Vertrag für das Grundstück an der Lausitzer Straße. Im Januar 2019 begannen die Planungen, im Oktober 2021 erfolgte das Richtfest für „Oberland Impuls“.

Der 5,5 Millionen Euro teure Neubau an der Lausitzer Straße wurde mit 2,1 Millionen Euro vom Zentrum Bayern Familie und Soziales, der Agentur für Arbeit und vom Bezirk Oberbayern gefördert. Das Gebäude besteht aus vier Arbeitsbereichen, Küche, Speisesaal, Schulungsraum, Büros, Lager, Besprechungs- und Therapieraum. „Die Räume sind hell und freundlich gestaltet: Wir fühlen uns sehr wohl hier“, bestätigte Werkstattleiterin Cornelia Bacanovic. Künftig sollen auch IT-Arbeitsplätze eingerichtet werden.



Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie Brumaba, Uniccomp und BYK-Gardner. „Wir brauchen solch innovative Konzepte“, lobte Sabine Lorenz. Die Inklusionsbeauftragte des Geretsrieder Stadtrats und Kreisrätin ist selbst seit über vier Jahrzehnten in psychiatrischen Einrichtungen tätig. Dritter Landrat Klaus Koch erinnerte an die Anfangszeiten der Oberland Werkstätten, die am Tag der Einweihung auch ihr 50-jähriges Bestehen feierten. „Es ist uns klar, welch unternehmerischer Mut hier unterwegs ist“, zeigte er sich beeindruckt.Verwaltungsratsmitglied Helmut Guggemos stellte fest, dass sich all seine Erwartungen bezüglich der neuen Einrichtung erfüllt haben und auch der Kostenrahmen eingehalten wurde.

Florian Novak vom bayerischen Inklusionsamt sprach von einem „besonderen Geist“, der beim Betreten des Gebäudes spürbar werde. Zudem wünscht er sich einen Ausbau von Arbeitsplätzen für Menschen mit seelischen Erkrankungen. Abschließend überreichte Architekt Hans Hagleitner einen aus Brezenteig angefertigten Schlüssel an Regionalleiterin Dana Verwohlt. „Das ist ein Platz, an dem Türen und damit Chancen geöffnet werden“, kommentierte sie die Symbolik.

Nach dem der katholischen Pfarrer Andreas Vogelmeier gemeinsam mit dem evangelischen Geistlichen Georg Bücheler die Räumlichkeiten und die darin arbeitenden Menschen gesegnet hatte, ließen Heinrich Zapf und ein Ensemble der Geretsrieder Musikschule den Festakt harmonisch ausklingen.