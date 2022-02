„One Billion Rising“ im Geltinger Hinterhalt

Aktionstag rüttelt auf

Von Peter Herrmann schließen

Gelting – Seit zehn Jahren rufen Vereine und Institutionen am 14. Februar zu Aktionen auf, um gegen die Gewalt an Frauen zu demonstrieren.

Daran beteiligten sich in diesem Jahr erneut der Kulturverein Isar-Loisach, der Club Soroptimist Isartal, das Landratsamt und die Opferhilfe-Organisation „Weißer Ring“, die zu einer Lesung der Kabarettistin Franziska Wanninger in die Kulturbühne Hinterhalt einluden.



Der Erlös der Benefizveranstaltung ging an Einrichtungen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Bevor Franziska Wanninger mit der musikalischen Begleitung von Florian Burgmayr in der Kulturbühne Hinterhalt Auszüge aus ihrem 2020 erschienenen Buch „Der famose Freistaat“ vortrug, erinnerten Frauen an die Bedeutung der 2012 ins Leben gerufenen „One Billion Rising“-Bewegung. „Wir möchten die Botschaft in die Welt tragen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen hier keinen Platz hat“, betonte Claudia Harrasser.

Die Präsidentin des Clubs Soroptimist Isartal verwies darauf, dass sich die Situation seit Ausbruch der Corona-Pandemie sogar noch verschärft habe. So verzeichnen Frauenhäuser und die Opferhilfe-Organisation „Weißer Ring“ seit 2020 auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen deutlichen Anstieg an Beratungsgesprächen.

Das weiß auch Felicitas Wolf. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises wies daraufhin, dass jede dritte Frau in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung wird. „Wir müssen hinsehen, helfen und unsere Hand ausstrecken“, forderte sie.

Nach diesen mahnenden Ansprachen durften die rund zwei Dutzend Besucher, unter ihnen auch die zweite Geretsrieder Bürgermeisterin Sonja Frank, über die humoristischen Beobachtungen von Franziska Wanninger lachen.

Senkrechtstarterin

Die 1982 in Simbach am Inn geborene Kabarettistin und Autorin bewies bei der Lesung aus dem gemeinsam mit Martin Frank verfassten Buch „Der famose Freistaat“, warum sie seit 2011 als Senkrechtstarterin auf renommierten Bühnen gefeiert wird.

Gestenreich erläuterte sie die Geschichte der mitunter seltsamen Bajuwaren, die allem Fremden zunächst einmal sehr skeptisch gegenüberstehen und einen typischen „Grant“ entwickelt haben. Vor sexuellen Paarungserlebnissen geben sich auch in die Jahre gekommene „Romeos“ selbstbewusst.

„Solange die Orgel noch spielt, ist die Kirche nicht aus“, zitierte Wanninger einen beliebten Spruch. Zudem zeigte die mittlerweile in München lebende Autorin, dass sie auch unzählige Dialektvariationen aus verschiedenen fränkischen Regionen beherrscht.

Satirische Seitenhiebe verteilte sie zudem an den „letzten bayerischen Monarchen“ Franz Josef Strauß sowie dessen selbst ernannten Nachfolger Markus Söder. Der Livestream ist weiterhin auf dem Youtube-Kanal der Kulturbühne Hinterhalt abrufbar. Peter Herrmann