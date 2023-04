Orthodoxes Osterfest am Neuen Platz bietet Gesang, Tanz und Lammbraten

Von: Peter Herrmann

Der Neue Platz wurde zur Tanzfläche für griechisch-orthodoxen Christen und Anwohner. © Peter Herrmann

Geretsried - Erstmals veranstaltete das Café Coffeeholic in Zusammenarbeit mit dem Quartiersbeirat und der Omega-Community ein Osterfest auf dem Neuen Platz.

„Für uns ist Ostern wichtiger als Weihnachten“, erklärt Dimitrios Avraam. Der Inhaber des Cafés Coffeeholic organisierte erstmals in Zusammenarbeit mit der Omega-Community und dem Quartiersbeirat ein neunstündiges Fest.

Anders als die katholische und evangelische Kirche feierten die griechisch-orthodoxen Christen in diesem Jahr ihr Osterfest – auch Pascha genannt – eine Woche später. Dabei grillten die Helfer am Drehspieß den Lammbraten Souvla, der später mit Kartoffeln aus dem Backofen, Tsatsiki und Salat serviert wurde. Oliver Jungwirth ließ sich diesen Leckerbissen zusammen mit Retsina schmecken. „Das Tolle an Geretsried ist, dass man hier zweimal Ostern feiern kann“, lobte der spontane Festbesucher. Für Mitveranstalter Harald Iatropoulos war damit ein wichtiges Ziel erreicht. „Wir wollen heute verschiedene Kulturen zusammenbringen“, betonte er.



Bei den Gruppentänzen reihte sich auch Bürgermeistergattin Daniela Müller gern ein. „Mir gefällt die unbekümmerte Lebensart der Griechen“, schwärmte sie. Ihrem Ehemann, der am Sonntag bei ungewohnt kühlem Aprilwetter eigentlich nur einen Kurzbesuch auf dem Neuen Platz eingeplant hatte und dann doch mehrere Stunden dortblieb, ging es da nicht anders. „Das ist eine schöne Idee und Ausdruck der kulturellen Vielfalt in unserer Stadt“, befand der Rathauschef. Dass sich die Besucherzahl im Vergleich mit den großen Patronatsfesten der Griechischen Gemeinde im Sommer eher im überschaubaren Rahmen hielt, störte ihn nicht. „Viele Feste haben mal klein angefangen und sind dann Jahr für Jahr gewachsen“, stellte Müller fest.



Viel Spaß bereitete den Gästen auch ein vollzogener Brauch der griechisch-orthodoxen Christen. Sie folgten der Tradition, Eier am Donnerstag vor Ostern rot anzumalen, um sie drei Tage später gegeneinander zu schlagen. Die Farbe symbolisiert das Blut Jesu Christi und zugleich die Freude über seine Auferstehung. Wer beim „Eierpecken“ verlor, musste eine Getränkerunde ausgeben.