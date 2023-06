Mitglieder bestätigen Reitinger als Vorsitzende der Osteuropahilfe

Von: Fridolin Thanner

Die neu gewählte Vorstandschaft der Osteuropahilfe: (v.l.) Frank Dopfer, Anna Dovgaliuk, Jörn Bertleff, Vorsitzende Maria Reitinger und Eberhard Hahn. © Verein Osteuropa

Icking - Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Osteuropahilfe standen jüngst Neuwahlen auf dem Tapet. In Icking resümierte die Vorstandschaft, inwieweit sich die Arbeit der Osteuropahilfe verändert hat.

Nicht erst seit dem Krieg leistet der Verein Osteuropahilfe wichtige Unterstützung in der Ukraine. Wie sich die Arbeit aber seither verändert hat, das wurde bei der Mitgliederversammlung vor Kurzem deutlich. Die Vorstandschaft der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München hatte dazu nach Icking eingeladen – und stellte sich turnusgemäß Wahlen.

Neue Vortandsriege

Wie das Votum zeigte, sind die Mitglieder zufrieden mit der Arbeit der Führungsriege. Maria Reitinger wurde als Vorsitzende ebenso im Amt bestätigt wie ihr Stellvertreter Eberhard Hahn und Frank Dopfer als Schatzmeister. Viktoria Sidorova und Josef Reitinger hatten nicht mehr kandidiert, als ihre Nachfolger wurden Jörn Bertleff aus Icking und Anna Dovgaliuk aus Germering in den Vorstand gewählt. „So ist der Verein auch im 35. Jahr des Bestehens weiterhin gut aufgestellt“, freut sich Reitinger.

Die Vorsitzende blickte auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Trotz der Corona-Beschränkungen und fehlender persönlicher Kontakte wurden in 15 Lieferungen Hilfsgüter und Geld verschickt. Laut Reitinger „konnten alle bisher unterstützten Einrichtungen und Einzelpersonen weiterhin unterstützt werden“. Neun Patenschaften hat der Verein derzeit, noch offen ist die Hilfe für eine junge Frau, die bei einem Unfall einen Arm verloren hat und auf eine Prothese wartet. „Die Osteuropahilfe hat finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt“, erklärte Reitinger.



Tatkräftige Unterstützung Kriegsopfer in der Ukraine

Nach einem Besuch der Ukraine im Herbst 2021 waren die Vereinsvertreter optimistisch, „dass die Ukraine auf einem guten Weg in die Zukunft ist“, wie Reitinger berichtete. Doch dann kam der Krieg und das Büro der Osteuropahilfe war schnell Anlaufstelle für Anfragen aus den Landkreisen bezüglich Spenden von Hilfsgütern und Unterkunftsangeboten. „Im Laufe des Jahres wurden 27 Lieferungen mit Hilfsgütern und Geld verschickt“, teilt Reitinger mit. Es wurden nicht nur mehr, sondern auch andere Waren verschickt – von medizinischen Gegenständen vor allem zu Beginn des Krieges über Generatoren, Akkus und Powerbanks bis zu Kleidung für Einsatzkräfte, Freiwillige und Binnenflüchtlinge sowie Schlafsäcken, Decken und Gascampingkochern.



Im September vergangenen Jahres musste die Hilfsorganisation ihr Lager in Ebenhausen räumen und hatte Glück. Jörn Bertleff, der bereits Kontakte nach Kiew hatte, bot einen Container seiner Firma an. „Die Zusammenarbeit hat sich seitdem so gut entwickelt, dass er die Hauptstütze beim Sammeln, Abholen und Kauf der Hilfsgüter wurde“, dankt Reitinger. Ebenfalls gut entwickelt haben sich – dank zahlreicher Spenden – die Finanzen. Dabei hat der Verein im vergangenen Jahr Hilfsgüter für 248.735 Euro gekauft. Es ist also weiterhin viel Geld nötig.



Alles Info gibt‘s auf www.osteuropa-hilfe.de.