Osteuropahilfe und Wolfratshausen: Furcht vor Krieg

Ein Denkmal am Loisachufer erinnert an die Städtefreundschaft zwischen Brody und Wolfratshausen. © Herrmann

Wolfratshausen/Brody – 2009 begann die Städtefreundschaft von Wolfratshausen und dem etwa 1.300 Kilometer entfernt gelegenen Brody - auf beiden Seiten macht sich nun Sorge breit.

Die drohende russische Invasion beunruhigt die ehrenamtlich engagierten Unterstützer der Osteuropahilfe und die Mitarbeiter des Wolfratshauser Rathauses.

„Die ganze Ukraine hat Angst vor dem Angriff Russlands“, berichtet Halyna Basok. Die Dolmetscherin lebt in Brody und hat in den vergangenen Jahren Delegationen bei Besuchen in Wolfratshausen begleitet. Obwohl die 24.000-Einwohner-Stadt im westlichen Teil der Ukraine liegt und damit von einem im Osten drohenden Einmarsch zunächst nicht unmittelbar betroffen wäre, befürchtet die Dolmetscherin nachhaltige Auswirkungen und erinnert an die gefallenen jungen Soldaten des bereits 2014 ausgebrochenen Krieges.



„Das sind Söhne, Brüder, Väter – auch solche, die die eigene Familie noch nicht gegründet hatten“, erklärt sie. In zehn Jahren würden sich viele Ukrainer die Frage stellen, wie viele Kinder wegen des Krieges nicht zur Welt nicht gekommen sind und wie viele als Waisen weiterleben müssen. „Das alles ist sehr tragisch und begleitet jeden Bürger, der sich nach Frieden sehnt“, beklagt Basok. Die Osteuropahilfe der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Starnberg und München beschafft seit vielen Jahren Hilfsgüter wie beispielsweise Hygieneartikel und Verbandsmaterial für Krankenhäuser und Altenheime in der Ukraine und transportiert sie dorthin.



„Wir bekommen ständig Hilferufe“

Bei einem Treffen in der kommenden Woche will der Vorstand über mögliche weitere Hilfsaktionen diskutieren. „Es ist eine besondere Situation, die unsere Aufmerksamkeit erfordert“, sagte Osteuropahilfe-Vorstandsmitglied Eberhard Hahn auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu einer Bewertung der Situation sieht er sich aufgrund der sich stetig verändernden Lage noch nicht im Stande. Zudem will die Osteuropahilfe laut Vorsitzender Maria Reitinger unpolitisch bleiben. Schon bei ihrem letzten Ukraine-Besuch im September 2021 bemerkte sie die Niedergeschlagenheit vieler Leute. „Wir bekommen ständig Hilferufe“, verrät Reitinger. So habe sich beispielsweise die Inflation und die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren dramatisch erhöht.



Alexandra von Alvensleben, im Wolfratshauser Rathaus zuständig für die zentrale Verwaltung sowie Städtepartnerschaften und -freundschaften, beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. „Beunruhigt verfolgen wir die Nachrichten und hoffen auf erfolgreiche friedensbringende Ergebnisse der Gespräche zwischen den russischen, europäischen, amerikanischen und ukrainischen Verhandlungspartnern“, wünscht sie sich. Osteuropahilfe-Vorsitzende Maria Reitinger versicherte, dass Hilfslieferung auch in der derzeit angespannten Situation noch möglich seien. Peter Herrmann