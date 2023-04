Pilot-Projekt zum Anfassen für Vorschulkinder der Caritas Kita „Die Buntstifte” Geretsried

Von: Michaela Schubert

Selbst Semmeln backen: Bei der Bäckerei Burger übten Kinder, Brezen und Brötchen zu formen. © Caritas

Geretsried - Die Herausforderungen des Lebens meistern. Dieses Ziel setzten sich die Erzieherinnen der Caritas Kita „Die Buntstifte“ in Geretsried für die jetzigen Vorschulkinder.

Damit Kinder gute Grundlagen für ihr Leben lernen, führen die Pädagoginnen Beata Slizova und Elitsa Stoyanova der Kita „Die Buntstifte“ in diesem Kindergartenjahr eine etwas andere Vorschule durch: In monatlich stattfindenden Ausflügen an die unterschiedlichsten Orte und Arbeitsplätze erleben und erkunden die Kinder ihre Lebenswelt aktiv selbst.

„Nach der langen Corona-Zeit suchten die Erzieherinnen nach Möglichkeiten für die Kinder ihr gewohntes und durch die Pandemie zuvor eingeschränktes Umfeld zu verlassen und ihnen Eindrücke aus Alltag und Berufsleben zu vermitteln“, betont Slizova. Denn das Aneignen von Wissen und das Entdecken der eigenen Fähigkeiten, ist sehr eng an das unmittelbare Erleben und Handeln der Kinder geknüpft. Durch die Teilhabe am Leben werden sowohl die Neugier als auch die Lern-



freude der Kleinen geweckt und ihr Blick in die Lebenswelt erweitert. „Zudem kommen die Vorschulkinder mit den Menschen vor Ort in Kontakt und kommunizieren mit ihnen, sodass ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstvertrauen gestärkt werden“, erklärt Stoyanova.



Zum Start erkundeten die Vorschulkinder ihre Lebenswelt beim Besuch im Kino Wolfratshausen. Hierbei sei schon die Busfahrt ein nicht alltägliches Erlebnis für einige Kinder gewesen. Auch der Bäckerei Burger in Geretsried durften die Kleinen einen Besuch abstatten und übten sich hier fleißig in der Backstube im Brezen und Semmeln backen.

Zudem lernten die Vorschulkinder in der Pizzeria Italy da Umile in Geretsried nicht nur, wie sie richtig beim Italiener Essen bestellen, sondern auch wie sie den perfekten Pizzateig herstellen. Darauf legte der Chef persönlich sehr viel Wert.



Auf den Spuren des Osterhasen waren sie schließlich in der „Bernhofer Chocoladenmanufaktur“ in Wolfratshausen unterwegs, indem sie erfuhren, wie die kleinen, feinen Schoko-Osterhasen in Handarbeit hergestellt werden. In die Rolle eines Arztes konnten die Vorschulkinder schließlich auch noch schlüpfen, als sie der Arztpraxis Suter in Geretsried einen Besuch abstatteten und einmal das Ultraschallgerät fleißig selbst ausprobieren durften.

„Für das restliche Kindergarten-Jahr sind noch viele tolle Ausflüge im Rahmen des Vorschul-Projektes geplant“, verspricht Slizova. Aber mehr will die Pädagogin noch nicht verraten, denn das Vorschul-Projekt soll schließlich noch einige Überraschungen für die Kinder bereithalten, damit sie am alltäglichen Leben und zudem an sich selbst wachsen können.