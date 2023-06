Im Einsatz waren 90 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie BRK, Polizei und Rettungsdienst

Pkw-Brand zerstört landwirtschaftlichen Anbau in Dietramszell

Von: Daniel Wegscheider

In Dietramszell hat es in der Nacht zum Sonntag in einer Scheune gebrannt. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. © Kreisbrandinspektion

Dietramszell - Großbrand im Ortsteil Schönegg in Dietramszell. Das Feuer zerstörte vergangenen Sonntag in der Nacht ein Auto, zwei Traktoren sowie einen landwirtschaftlichen Anbau. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Auslöser für den Großbrand war ein VW-Passat. Wie die Polizei berichtet, hat der 19 Jahre alte Sohn des Scheuneneigentümers sein Auto gegen 1 Uhr nachts in der Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens abgestellt. Hier befanden sich auch zwei Traktoren, die dort untergestellt waren. Wenige Minuten später bemerkte der junge Mann, dass es im Motorraum seines Autos brannte. Die Flammen breiteten sich von dort rasch aus und setzten auch die Scheune samt Traktoren in Brand. Außerdem griffen die Flammen auf ein Lager über, dort verbrannten 15 Kubikmeter Brennholz.

Großbrand in Dietramszuell: Etwa 90 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. © Kreisbrandinspektion

Bei Eintreffen des Kreisbrandmeisters Fabian Fiegler stand bereits der komplette landwirtschaftliche Anbau mit einer Größe von etwa 15 auf sechs Metern in Vollbrand. Sofort wurde von ihm die Alarmstufe erhöht und ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde alarmiert.

Um 1.51 Uhr war der Scheunenbrand in Dietramszell durch „massive Löscharbeiten“ unter Kontrolle

„Zum Schutz der umliegenden Gebäude wurde zuerst eine Riegelstellung mit mehreren Löschrohren eingeleitet und die umliegenden Gebäude gekühlt, um ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude der Hofstelle zu verhindern“, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen. Um 1.51 Uhr war der Brand durch „massive Löscharbeiten“ unter Kontrolle. Zum Einsatz kamen dabei auch die Drehleitern aus Geretsried und Holzkirchen.



Im Einsatz waren 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dietramszell, Baiernrain, Linden, Holzkirchen, Ellbach, Geretsried und Königsdorf. © Kreisbrandinspektion

Im Anschluss wurden die Reste des Gebäudes mit einem Greifer niedergedrückt und auseinandergezogen, um an alle Brandherde zu gelangen und abzulösen. Die Meldung „Feuer aus“ vermeldete der Einsatzleiter dann um 3.20. „Nun konnten die umliegenden Feuerwehren aus dem Einsatz entlassen werden“, so Kießkalt weiter. Von der Feuerwehr Dietramszell wurde eine Brandwache bis in den Morgen sichergestellt.

Im Einsatz waren 90 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sowie BRK, Polizei und Rettungsdienst

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 100.000 Euro. Im Einsatz waren 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Dietramszell, Baiernrain, Linden, Holzkirchen, Ellbach, Geretsried und Königsdorf. Vom Rettungsdienst waren zwölf Einsatzkräfte mit drei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Brandursache am Wagen.