Waldram: Podiumsdiskussion sorgt für voll besetzten Badehaus

Eröffnete den Abend mit einem Kurzvortrag: Badehaus-Vize-Vorsitzender Jonathan Coenen. © Peter Herrmann

Waldram - Rund 100 Besucher füllten den Erinnerungsort am Kolpingplatz in Waldram, um einen Kurzvortrag und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Strategien gegen Rechtsextremismus zu erleben.

Laut einer Einschätzung des bayerischen Verfassungsschutzes leben derzeit 2.770 Menschen mit rechtsextremer Gesinnung im Freistaat. Zudem wurden dort im Jahr 2021 fast 1.700 Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund festgestellt.

„Schon ein Verbrechen wäre eines zu viel“, stellte Sybille Krafft klar. Die Vorsitzende des Vereins Bürger für Badehaus Waldram-Föhrenwald eröffnete am Sonntagabend einen Diskussionsabend, der zu ehrenamtlichem Engagement und Zivilcourage ermutigte.



„Kann die deutsche Erinnerungskultur dem Rechtsextremismus etwas entgegensetzen?“, fragte Badehaus-Vize-Vorsitzender Jonathan Coenen in die Runde. Der Student der europäischen Ethnologie stellte in einem einleitenden Kurzvortag Thesen seiner Bachelorarbeit zur Diskussion. Dafür recherchierte er im soziokulturellen Zentrum „Treibhaus“ der sächsischen Kleinstadt Döbeln. Die Begegnungsstätte bringt Menschen verschiedener Nationen zusammen und versucht so, Vorurteile abzubauen. „Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist eine Langzeitaufgabe“, bilanzierte Coenen.



Tahera Ameer von der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin sieht das genauso. Ihr bereitet vor allem Sorgen, dass ausländerfeindliches Gedankengut mittlerweile auch in gutbürgerlichen Kreisen salonfähig geworden ist. Sie erinnerte daran, dass die Bewohner im vorpommerschen Loitz vor Kurzem sogar das Stadttor schließen wollten, um Flüchtlingen den Zutritt zu verwehren. „Wir erleben eine Verschiebung des Sagbaren“, bedauerte sie.



Umso wichtiger sei es, zivilgesellschaftliches Engagement und multikulturelle Initiativen zu unterstützen. „Es braucht Leute vor Ort, die nicht aus Angst wegziehen und sich der Gefahr stellen“, forderte Ameer.



Stephan Conrad tut dies als Leiter der Bildungsarbeit im Treibhaus Döbeln. Der 37-Jährige wird nicht müde in seiner Heimatstadt, über die Ursprünge des Nationalsozialismus aufzuklären und vor einem neuen Erstarken der Ideologie zu warnen. Für ihn geht es vor allem darum, die Vorteile einer demokratischen und pluralen Gesellschaft zu erhalten. „Die Zeiten haben sich zum Guten gewandelt“, gibt sich Conrad vorsichtig optimistisch.



Grund zur Entwarnung bestehe angesichts der Wahlerfolge der AfD allerdings nicht. Zudem sei mittlerweile ein Strategiewechsel von Rechtsextremen zu beobachten. „Sie siedeln sich in sächsischen Dörfern an und verbreiten ihr Gedankengut dort in Elternbeiräten, Kindergärten und Vereinen“, bemerkte Conrad. Rupert Grübl, Direktor der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in Bayern, bewertet Rechtsextremismus dennoch nicht als exklusives ostdeutsches Problem. „Diese Tendenz ist in allen Bundesländern zu spüren“, erklärte er.



Grübl setzt darauf, durch die Herausgabe von Publikationen vor allem Schüler frühzeitig zu informieren. „Aus einem erwachsenen Hardcore-Nazi machst du keinen Demokraten mehr“, glaubt Grübl. Peter Herrmann