Polizei trotz einiger Anzeigen zufrieden mit der Maisfeldparty in Ascholding

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

In Ascholding feiern wieder Tausende bei der legendären Maisfeldparty. © gb/Archiv

Ascholding – Jüngst fand wieder die unter jungen Leuten bekannte Maisfeldparty des Burschenvereins Ascholding statt. Die Polizei zieht Bilanz zur Großveranstaltung.

„Ausgelegt und zugelassen für bis zu 4.000 Personen konnten die Veranstalter bei denkbar ungünstiger Witterung in der Spitze dann rund 3.300 Besucher begrüßen“, berichtet Geretsrieds Polizeichef Emanuel Luferseder. Im Vergleich zur Veranstaltung im Jahr 2019 sei dieses Mal (Samstag, 5. August) im Vorfeld das Sicherheitskonzept überarbeitet worden. Zudem habe es heuer eine Einlassbeschränkung für Jugendliche unter 18 Jahren gegeben.

Gemessen an der Zahl der Festivalbesucher kann man ohne weiteres von einem störungsfreien Verlauf ohne besondere Vorkommnisse sprechen.

Alles in allen zeigt sich die Polizei zufrieden mit dem Ablauf der Party im Mais. „Gemessen an der Zahl der Festivalbesucher kann man ohne weiteres von einem störungsfreien Verlauf ohne besondere Vorkommnisse sprechen“, betont Luferseder weiter: „Hervorzuheben ist die professionelle Zusammenarbeit zwischen den Fachdiensten vor Ort sowie die vertrauensvolle und enge Kommunikation mit dem Veranstalter. Beides hat letztendlich zu einem gelungenen Event beigetragen.“

Vier Festnahmen, acht Strafanzeigen und zwei Verkehrsunfälle

Trotz der friedlichen Bilanz musste die Polizei vier Personen festnehmen, es gab acht Strafanzeigen und zwei Verkehrsunfälle. Besonders auffällig waren Fälle von illegalen Drogen. So brach bereits eine 22-jährige Frau aus Königsdorf noch vor Beginn des Festivals am Eingang zusammen und musste dem BRK übergeben werden. Es stellte sich heraus, sie hatte verschiedenes konsumiert. Ihre Freundin (25) aus Bad Tölz hatte einige Betäubungsmittel bei sich und wurde vorläufig festgenommen. Darunter kleinere Mengen an Kokain, Cannabis, Amphetamin und Haschisch.

Der Polizei fiel auch eine 18-jährige Geretsriederin auf, die ebenfalls eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. Sie wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ebenso vom Staatsanwalt wird ein 28-jähriger Mann aus Penzberg hören. Die Polizei nahm ihn auf dem Gelände fest, da er Kokain bei sich führte.

Der vor Ort eingesetzte Sanitätsdienst des BRK meldete bis zum Ende der Veranstaltung insgesamt 14 ambulante Versorgungen in ihrer Unfallhilfsstelle sowie vier Abtransporte in Kliniken.