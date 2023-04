Polizei wertet Videoaufnahmen nach Einbruch in Wolfratshausener Firma aus

Von: Fridolin Thanner

Einbrecher stiegen über ein Fenster in einen Wolfratshausener Betrieb ein (Symbolbild). © dpa symbolbild

Wolfratshausen – In eine Firma in Wolfratshausen wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Polizei gibt den Tatzeitraum von Freitag, 21. April, 15 Uhr bis Montagfrüh, 24 April, an.

Wie die Polizeiinspektion Wilfratshausen berichtet, bemerkten Mitarbeiter der Firma am Bürgermeister-Finsterwalder-Ring den Einbruch. Als sie am Montagmorgen das Unternehmen betraten, stellten die Mitarbeiter fest, „dass über insgesamt zwei verschiedene Fenster versucht worden war, in das Gebäude einzudringen, was schließlich dem oder den Tätern gelang“.

Laut dem Bericht haben der oder die Täter jedoch nichts gestohlen. Der Schaden ist für dir Firma dennoch hoch, die Polizei beziffert den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die Videoüberwachung des Unternehmens könnte die Beamten auf die Spur der Täter bringen, die Auswertung der Aufzeichnungen durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen dauert an. Sie hofft dennoch auch auf Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Wolfratshausener Polizei unter der Telefonnummer 08171/42110 zu melden.