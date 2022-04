Polizei Wolfratshausen nimmt Tatverdächtige nach Einbruchsversuch fest

Von: Franca Winkler

Durch die schnelle Fahndung konnten die mutmaßlichen Einbrecher festgenommen werden. © Julia Boecken

Wolfratshausen - Einbrecher versuchten sich am späten Mittwochabend (20. April) in Juweliergeschäfte in Wolfratshausen Zutritt zu verschaffen. Die mutmaßlichen Täter scheiterten und wurden festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekannt gab, waren die Ziele von zwei mutmaßlichen Einbrechern zwei Juweliergeschäfte in der Sauerlacher Straße und am Obermarkt in Wolfratshausen. Am Mittwochabend, zwischen 22.50 Uhr und 23.30 Uhr versuchten zwei Männer mit einem Stein die Schaufensterscheiben einzuschlagen, scheiterten jedoch. „Ein aufmerksamer Nachbar wählte kurzentschlossen die 110 und verständigte die Polizei“, berichtet Polizeihauptkommissar Alexander Huber.

Daraufhin wurden von den alarmierten Beamten, sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Suche durch die Polizeiinspektion Wolfratshausen konnten mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte umliegender Dienststellen sowie einem Polizeihubschrauber zwei Tatverdächtige im nahen Umfeld der Tatorte gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden noch vor Ort unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. Die weitere Sachbearbeitung wird nun durch das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernommen.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden 19- und 21-Jährigen Tatverdächtigen nach den erforderlichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nun bittet die Polizei um Mithilfe: Wer die Tat beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel: 0881/640-0, bei der Polizeiinspektion Weilheim zu melden.