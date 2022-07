Polizeibekannter Geretsrieder (47) schlägt 61-Jährige grundlos nieder

Teilen

Ein 47-jähriger Geretsrieder schlägt an der Supermarktkasse eine 61-jährige Frau nieder. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Geretsried - Ohne Vorwarnung griff ein 47-Jähriger Mann eine 61-jährige Frau in einem Supermarkt in Geretsried an und schlug ihr mehrmals ins Gesicht.

Wie die Polizeiinspektion mitteilt, ereignete sich die Körperverletzung am Donnerstagnachmittag (30. Juni) gegen 15 Uhr in einem Geretsrieder Supermarkt.

Zeugen bestätigen aggressives Verhalten im Supermarkt

Ein zunächst unbekannter Mann schlug einer vor ihm an der Kasse stehenden 61-jährigen Geretsriederin unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund mit der Hand ins Gesicht. Nach Angaben von Zeugen hatte der Mann bereits zuvor andere Kunden verbal angegriffen und suchte offensichtlich nach Streit.

Videoüberwachung identifiziert 47-jährigen Geretsrieder

Die Geschädigte wies den Angreifer zuerst zurück, woraufhin er sie laut Polizei schlug und anschließend noch schubste. Dabei stürzte die 61-Jährige. Ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich der Mann.

Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung

Anhand der Videoüberwachung konnten die Beamten einen 47-jährigen - bereits polizeibekannten - Geretsrieder als Täter identifizieren und ausfindig machen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. dwe