Bürgermeister Heilinglechner verleiht Urkunde an „goldene Seele“ Elfi Rupp

Von: Peter Herrmann

Ehrenamtspreisträgerin Elfi Rupp erhält Glückwünsche von AWO-Ortsvorsitzende Gerlinde Berchtold (r.) und Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Seit 33 Jahren macht sie sich als Helferin im „Kaffee-Club“ des AWO-Seniorenheims unentbehrlich.

Da Elfi Rupp den Ehrenamtspreis im Juli 2022 wegen einer Corona-Erkrankung nicht persönlich entgegennehmen konnte, holte Bürgermeister Klaus Heilinglechner dies nun bei der Jahresabschlussfeier des Ortsverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) nach.

Neben Heilinglechner war auch der damalige Laudator Ludwig Gollwitzer zur nachträglichen Ehrung in den „Roten Salon“ der Flößerei gekommen. „Du bist die goldene Seele des AWO-Kaffee-Clubs“, erklärte Ludwig Gollwitzer. Der ehemalige Kulturreferent lernte Elfi Rupp schon kennen, als sie noch Kunden im ehemaligen Isar-Kaufhaus am Untermarkt bediente. Nun organisiert sie jeden Dienstagnachmittag den AWO-Kaffee-Club und sprühte auch bei der nachträglichen Verleihung der Urkunde vor Lebensfreude. Zuvor blickte AWO-Ortsvorsitzende Gerlinde Berchtold auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück, in dem wieder Versammlungen und Bildungsfahren möglich waren. So reiste eine AWO-Gruppe im Mai 2022 für vier Tage an den Gardasee und erlebte dort kulturelle Höhepunkte.

Berchtold hofft auf baldigen Spatenstich

Für die Zukunft erhofft sich Berchtold, dass bald der Spatenstich für das neue AWO-Demenzzentrum erfolgt. Zu den Hauptaufgaben des seit 1946 in Wolfratshausen aktiven Ortsverbandes gehört die Unterstützung von Behinderten, Senioren, Kindergärten, psychiatrischen Kliniken und Flüchtlingen. Als Gäste der Jahresabschlussfeier begrüßte Gerlinde Berchtold neben dem Leiter des AWO-Demenzzentrums Frank Hörmann auch die Kinder der Waldramer Kita „Giraffenhaus“, die Weihnachtslieder und ein Gedicht vortrugen. Ludwig Gollwitzer belohnte sie dafür im Nikolausgewand mit Süßigkeiten.