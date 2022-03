Projekt-Seminar des Ickinger Gymnasiums wird ausgezeichnet

Von: Franca Winkler

Warten gespannt auf die digitale Preisverleihung: Die Beteiligten des Projekt-Seminars des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums. © Gymnasium

Icking – Den Schülern des Projektseminars „Zu Fuß über die Alpen auf den Spuren der Römer“ des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums wird mit einer bayernweiten Auszeichnung eine besondere Ehre zuteil.

Für die Radiobeiträge in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) und das damit verbundene besondere Engagement über eineinhalb Jahre hinweg, wurde von Kultusminister Michael Piazolo am vergangenen Freitag ausgezeichnet.

Projekt-Seminare ermöglichen den Schülern der gymnasialen Oberstufe praxisnahe Einblicke in die Arbeitswelt. Eigene, kreative Ideen können eingebracht und in enger Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern umgesetzt werden. Da das Kooperationsprojekt einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der beruflichen Orientierung speziell an den Gymnasien leistet, prämiert Kultusminister Piazolo seit 2011 herausragende Projekte – zusammen mit Vertretern der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG. Heuer geht eine der vier Auszeichnungen an das Rainer-Maria-Rilke Gymnasium nach Icking.



Tipps gab es von der Bergsteigerredaktion

In dem P-Seminar „Zu Fuß über die Alpen auf den Spuren der Römer” haben die Schüler in drei Semestern einiges erlebt. „Obwohl die anfangs geplante Alpenüberquerung wegen Corona leider ins Wasser fiel, wurde uns dennoch die Möglichkeit geboten, zwei mehrtägige Exkursionen zu unternehmen und vier Radiobeiträge in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk zu erstellen“, berichtet der verantwortliche Lehrer Magnus Lorenz. Vom BR erhielten die Schüler von der Bergsteigerredaktion Tipps und Hilfestellung. So erfuhren sie, wie für Radiobeiträge recherchiert wird, wie Manuskripte fürs Radio verfasst werden und was bei der Durchführung von Interviews zu beachten ist. Für die Recherche begaben sich die Schüler nach Füssen, um zur Besiedlung des Allgäus und der Bäderkultur der Römer zu forschen, sie bestiegen den Tegelberg und unternahmen eine dreitägige Hüttentour im Karwendel. „Für viele der Seminarteilnehmer war dies, ihre erste mehrtägige Bergtour und somit eine tolle Erfahrung“, berichtet Lorenz.



Die Links zu den BR-Radiobeiträgen sind auf www.gym-icking.de, unter dem Reiter Fachbereiche Latein zu finden.