Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium Icking feiert 100-Jähriges

Von: Franca Winkler

Kultursminister Michael Piazolo zeigte sich von der Geschichte des Ickinger Gymnasiums begeistert. © Matthias Balk/Bayerisches Staatsministerium

Icking – Das Rainer-Maria-Rilke Gymnasium Icking feiert sein 100-jähriges Bestehen. Auch Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gratulierte.

„Aus den kleinen Anfängen wurde eine vorbildliche Bildungseinrichtung. Die Geschichte des Gymnasiums zeigt beeindruckend, was möglich ist, wenn die ganze Schulfamilie an einem Strang zieht“, sagte Michael Piazolo. Auch Schulleiter Stefan Nirschl freut sich über das 100-jährige Bestehen seiner Schule: „Unser Gymnasium steht für 100 Jahre erfolgreiche Schulgeschichte und Schulentwicklung. Wir blicken mit großer Zuversicht den nächsten 100 Jahren entgegen.“

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo lobt Lehrkräfte, Eltern und Schüler des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums

Piazolo lobte weiter die vorbildliche Kooperation von Lehrkräften, Schülerschaft und Eltern am Rainer-Maria-Rilke Gymnasium: „Icking steht für Bildung der Spitzenklasse. Schulleitung und Lehrkräfte stellen ein facettenreiches und ansprechendes Bildungsprogramm auf die Beine, die Schülerinnen und Schüler sind mit vielen Projekten und Aktivitäten tragende Säulen des Schullebens.“ Die Elternschaft unterstütze den Bildungsstandort dabei mit großem Engagement – ganz im Sinne der Gründer. „Ich danke der ganzen Schulfamilie für ihren Einsatz und den tollen Zusammenhalt,“ setzte der Minister seine Rede fort.

Die Gründung des heutigen Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums im Jahr 1921 geht auf die Initiative von Eltern zurück, die ihren Kindern vor Ort eine gute Bildung ermöglichen wollten. Seit der Verstaatlichung im Jahr 1961 wirken Freistaat und der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zusammen, um das reichhaltige Bildungsangebot weiter auszubauen.

Gymnasium Icking hat heute 800 Schüler in drei Ausbildungsrichtungen

Heute biete das Gymnasium Icking seinen knapp 800 Schülern exzellente Bildung in drei Ausbildungsrichtungen (humanistisch, sprachlich und naturwissenschaftlich-technologisch). Herausragend sei die breit gefächerten Projekte im sprachlich-künstlerischen Bereich, etwa die mehrfach prämierte Schülerzeitung „Der Panther“.

Die Schule ist sowohl „Umweltschule in Europa“ als auch „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ und Teilnehmerin am Schulversuch „Wirkstatt Nachhaltigkeit“. Erfolgreich ist auch die pädagogische Umsetzung des digitalen Unterrichts und der digitalen Bildung an der Schule: Bereits seit 2017 befinden sich Whiteboards in allen Unterrichtsräumen. Die Schüler erwerben auch Medienkompetenz, unter anderem mit dem Medienführerschein.