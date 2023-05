Rathaus Geretsried: Sanierung und Erweiterung des Obergeschosses kostet 1,7 Millionen Euro

Von: Peter Herrmann

Rechnet mit einer leichten Baukostensteigerung: Bürgermeister Michael Müller (vorne l.) © Peter Herrmann

Geretsried - 22 neue Arbeitsplätze und zwei Besprechungszimmer entstehen derzeit im Obergeschoss des Rathauses in Geretsried.

2013 begann die Königsdorfer Architektin Luise Seemayer mit Planungen für die Sanierung und Erweiterung der oberen Räume des unter Denkmalschutz stehenden Rathauses. Aufgrund anderer kostenintensiver Großprojekte wie etwa der Überdachung des Eisstadions und der Bau des Interkommunalen Hallenbads musste das Vorhaben jedoch immer wieder aufgeschoben werden.

Ein vor zwei Jahren erfolgter Stadtratsbeschluss gab schließlich grünes Licht für die seit Dezember 2022 laufenden Sanierungsarbeiten. Nun durfte Seemayer gemeinsam mit Bürgermeister Michael Müller, Stadträten, Mitgliedern der Stadtverwaltung und Handwerkern den traditionellen Heb­auf feiern.

„Es ist gut, wenn viele Kollegen unter einem Dach zusammenarbeiten“, betonte Müller. Er verwies auf den stetig gewachsenen Personalbedarf in der Stadtverwaltung. Mit der alleinigen Auslagerung von Arbeitsplätzen und Homeoffice-Stellen könne die Verwaltung nicht effizient arbeiten.



Deshalb entstehen im Rathaus 22 neue Arbeitsplätze und zwei Besprechungsräume für sechs beziehungsweise zehn Personen. Läuft alles nach Plan, bezieht das Bauamt ab September die modernen Büros. „Spätestens Ende des Jahres soll dann alles fertig eingerichtet sein“, versprach Bauamtsmitarbeiterin Janina Kleiber.

Dass die 2021 aufgestellte Kostenschätzung in Höhe von 1,5 Millionen Euro nicht mehr ganz gehalten werden kann, ist Bürgermeister Michael Müller bewusst. „Es werden wohl 1,7 Millionen Euro werden“, prognostizierte er. Luise Seemayer erinnerte an die Nutzungsvielfalt des 1939 errichteten ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Dynamit Aktiengesellschaft (DAG), in dem später Schüler unterrichtet wurden und der Zahnarzt Dr. Walter Immertreu in den 1950er-Jahren seine Praxis eröffnet hatte. Im Dachgeschoss befanden sich bis 2013 die Exponate des mittlerweile an der Graslitzer Straße stehenden Museums.



Anfang des Jahres begann die Königsdorfer Zimmerei Hans Schneider GmbH mit der abschnittsweisen Abdeckung des Dachs. Es folgten der Neuaufbau der Holzkonstruktion und die Entfernung der Zwischendecke, sodass der Innenraum bis zum Dachfirst hin offen ist. Die Verbesserung der Statik und die energetische Wärmedämmung waren Seemayer dabei besonders wichtig.



„Wir wollen etwas Qualitätvolles und Nachhaltiges schaffen“, versicherte die Königsdorferin. Zimmerermeister Johannes Schneider hob bei seinem Richtspruch die Bedeutung seines Auftrags hervor. „Ein Aushängeschild an der B11, was will man mehr?“, fragte er die rund 40 Festgäste.