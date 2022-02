Rauchverbot: 53-Jähriger randaliert im Wolfratshauser Krankenhaus

Von: Franca Winkler

In Krankenhäusern gilt Rauchverbot. © Panthermedia/George Mdivanian

Wolfratshausen – Wegen eines Rauchverbotes im Kreiskrankenhaus reagiert ein Wohnsitzloser mit großem Zorn. Erst ein Nikotinpflaster half, ihn zu besänftigen.

Welche Wut ein Nikotinentzug selbst während der eigenen medizinischen Versorgung entfachen kann, mussten ärztliche Mitarbeiter der Wolfratshauser Klinik jüngst erleben. Am vergangenen Dienstag ging gegen 1.15 Uhr bei der Polizei Wolfratshausen die Mitteilung über einen randalierenden Patienten in der Kreisklinik Wolfratshausen ein. Vor Ort konnten die Polizeibeamten einen 53-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz antreffen, der außer sich vor Wut war. Er geriet offensichtlich in Rage, da sich dessen Nikotinentzug nicht mit dem Rauchverbot im Klinikum vereinbaren ließ. „Ein Nikotinpflaster und ein beruhigendes Gespräch mit der Streifenbesatzung deeskalierten die Situation schließlich soweit, dass einer weiteren medizinischen Behandlung des 53-Jährigen nichts mehr im Weg stand“, berichtet Polizeihauptkommissar Benedikt Schlichte. Durch den Zwischenfall wurde nach Angaben der Polizei „glücklicherweise niemand verletzt“. Auch das Mobiliar der Kreisklinik war nicht zu schaden gekommen.