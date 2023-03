Realschule beantragt Label „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Von: Michaela Schubert

Setzen ein Zeichen gegen Diskriminierung: (v.l.) Sara, Julia, Carolin Wolf, Emma und Amelie aktiv am Workshop-Tag. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geretsried - Um sich mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen, ließ sich die Geretsrieder Realschule etwas Besonderes einfallen: einen Workshop-Tag zum Thema Rassismus und Courage.

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein bundesweites Schulnetzwerk, das Schulen die Möglichkeit bietet, einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Und zwar dahingehend, Schüler zu motivieren, sich aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus einzusetzen.

Bereits seit Beginn des Jahres beschäftigen sich die Klassen der Geretsrieder Realschule mit diesen Themen im Unterricht. Um das Ganze noch greifbarer zu machen, veranstaltete die Schule eigens einen Workshop-Tag.



„Er bietet Schülern wie Lehrern, die Möglichkeit, das Klima an der Schule aktiv mitzugestalten“, berichtete Gabriele Rau, Mitglied der erweiterten Schulleitung. Ziel sei es, eine Kultur des Hinschauens für mehr Toleranz und Offenheit zu etablieren . Außerdem sollen die Schüler lernen, aktiv gegen Mobbing und Gewalt einzutreten.



Im Workshop „Rassistischen Parolen Paroli bieten“ thematisierte die Lehrkraft, wie rassistische Aussagen erkannt werden und wie die Schüler darauf angemessen reagieren können. Im Workshop „Kochbuch unserer Nation“ brachte jeder Schüler ein Gericht aus seiner Heimat mit. Gemeinsam wurde ein Multi-Kulti-Kochbuch erstellt und zum Ausklang, wurde gemeinsam ein bayerisches Essen gekocht.



Weitere Workshops waren unter anderem „Weltreligion“, „Rassismus/Sexismus in der Musik“, „Kulturelle Neigungen“ und „Love yourself – Was ist Schönheit?“ Dabei wurden Schönheitsideale in verschiedenen Ländern vorgestellt und über damit verbundenes Mobbing aufgeklärt. Die Schüler zeigten dabei großes Interesse.



Parallel zu den Workshops lief in der Aula eine Abstimmung zum Thema. „Hierzu ist wichtig zu wissen, dass „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ kein Zertifikat, sondern eine Selbstverpflichtung ist, dass sich mindestens 70 Prozent aller Schulmitglieder in einer geheimen Abstimmung aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus, einsetzen“, erläutert Rau.



Das Ergebnis lässt keine Zweifel offen: 86 Prozent der Wähler sprachen sich dafür aus, jährlich Projekte gegen alle Formen von Diskriminierung durchzuführen. Um diese zu überwinden, soll es Aktionen und Veranstaltungen geben. Dazu gehört auch couragiertes Eintreten gegen Gewalt und Ausgrenzungen. So sollen Wege gefunden werden, einander respektvoll zu begegnen. Rau betont, dass sich die Schülersprecher dem Thema stark verpflichtet fühlen „und sehen ihre Verantwortung darin, dies mit den Schülern und Lehrkräften der Realschule zu teilen.“