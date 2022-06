Roll Active Initiative Waldram bietet Training für Kinder und Jugendliche

R.A.I.-Trainer Luis Kleespieß demonstriert an Dienstagnachmittagen sein Können und gibt dem Nachwuchs Tipps. © Herrmann

Waldram – Bis zum Beginn der Sommerferien haben Kinder und Jugendliche jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Skate-Park neben der B11 die Möglichkeit unter der Anleitung von zwei Trainern ihre Fähigkeiten auf dem Skateboard zu verbessern.

Das neue Angebot der vom Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) unterstützten Roll Active Initiative wurde bereits am Eröffnungstag gut angenommen. So flitzte die gerade einmal sechsjährige Genni Campbell begeistert zwischen den beiden Enden der Mini-Ramp hin und her. „Mir macht das Skateboardfahren hier in Waldram einfach riesigen Spaß“, erklärte die Grundschülerin. Dafür nahm sie sogar die Anreise aus Bad Tölz auf sich. Wenn sie einmal hinfiel, stand Genni meist rasch wieder auf dem Board. Simon Friedt von der mobilen Jugendarbeit des KJFV und der Geltinger Luis Kleespieß gaben ihr Tipps. „Nimm beim Fallen die Hände hoch, dann tut’s weniger weh“, empfahl Friedt. Dass Kinder sich schon im Vorschulalter aufs Skateboard wagen, findet Kleespieß super. „Ich habe erst mit elf Jahren angefangen: Das ist schon recht spät“, gibt er zu. Der 14-jährige Teenager erklärte sich bereit, als einer von zwei Trainern das neue Angebot zu unterstützen.

Contest voraussichtlich Anfang August

Bis zu den Sommerferien können alle Kinder und Jugendliche im Landkreis jeden Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr kostenlos ihr Können im Skatepark am Waldramer Ortseingang unter Beweis stellen. „Die Teilnehmer müssen keine Mitglieder im Verein werden“, betont Friedt. Skateboards oder Scooter werden im Verleih gestellt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach dem Abschluss der sechswöchigen Pilotphase denkt die R.A.I. über eine Fortsetzung nach. Bei über 30 Teilnehmern wird ein dritter Trainer rekrutiert. „Es geht uns darum, dass Kinder- und Jugendliche diesen Sport nach den Corona-Beschränkungen der vergangenen zwei Jahre wieder möglichst frei ausüben können“, wünscht sich Friedt. Voraussichtlich am ersten Augustwochenende wird die R.A.I. dann ihren beliebten Skate-Contest veranstalten. Peter Herrmann