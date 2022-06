Ronja Maltzahn und Blue Bird Orchestra geben Konzert in Gelting

Von: Peter Herrmann

Teilen

Überzeugte durch Vielseitigkeit: Ronja Maltzahn. © Herrmann

Gelting – Ronja Maltzahn und das Blue Bird Orchestra gaben jüngst ein abwechslungsreiches Konzert in der Kulturbühne Hinterhalt.

Ihre Dreadlocks führten im März zur Absage ihres Auftritts bei einer Hannoveraner Veranstaltung der Klimaaktivisten „Fridays for Future“. Bei der Haarpracht handle es sich um eine für weiße Menschen unangebrachte Aneignung von einem Widerstandssymbol der schwarzen Bevölkerung, begründeten die Veranstalter damals ihre Vorbehalte. Nun machte die 28-jährige Ronja Maltzahn auf ihrer Deutschland-Tour Station in der Kulturbühne Hinterhalt und ließ lieber ihre Musik sprechen.

Dabei zeigte sich schnell die Vielseitigkeit der jungen Künstlerin, die im vergangenen Jahr von Deutschrock-Legende Udo Lindenberg den „Panik-Preis“ erhielt. Nach der am Klavier vorgetragenen Ballade „Alle Zeit“ griff Maltzahn für die nächsten Lieder zur kleinen Ukulele, Gitarre und einmal sogar zum Cello.

Verschiedene Sprachen

Dazu trug sie Songs in perfektem Italienisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Englisch und in ihrer Muttersprache Deutsch vor. „Wo die Worte schweigen, da spricht die Musik“, erklärte sie ihr Motto. Ihre mal nachdenklichen, mal schwungvollen Songs schrieb sie unter anderem auf Reisen durch Argentinien und Italien.

Nur schade, dass neben ein paar Familienmitgliedern und Freunden des Blue Bird Orchestras nur wenige Zuhörer den Weg in die Kulturbühne fanden.



Denn Ronja Maltzahn, deren Name bewusst an die Hauptprotagonistin des berühmten Astrid-Lindgren-Kinderbuches „Ronja Räubertocher“ erinnern soll, hat durchaus das Potenzial zur Entertainerin. So forderte sie das Publikum beim Song „Sound of the forest“ sogar auf, Tierstimmen zu imitieren. Kameramann Thorsten Thane, der die Künstlerin für einen Auftritt im Hinterhalt gewinnen konnte, ließ daraufhin lautes Wolfsgeheul hören. Nach der Zugabe „Forever on the road“ verabschiedete sich das Trio mit der Hoffnung, bald wieder vor mehr Besuchern auftreten zu dürfen.