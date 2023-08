Seibt verlässt Wolfratshausener Stadtrat - Nachrücker ist Hans-Georg Anders

Von: Peter Herrmann

Abschiedsgeschenk: Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner (l.) überreichte dem scheidenden Stadtrat Rudi Seibt einen Ehrenteller. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Sieben Jahre lang engagierte Rudi Seibt (Bündnis 90/Die Grünen) im Stadtrat. Nun räumte er seinen Platz für den Nachrücker Hans-Georg Anders.

„Ich hatte das Gefühl, das man etwas bewegen kann, statt immer nur zu schimpfen“, erklärte Seibt vor seiner Verabschiedung im Stadtrat. 2016, kam der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik als Nachrücker für Sibylle Ulbrich in das Gremium und hat in etwa 70 Sitzungen des Stadtrates und ebenso viele des Bauausschusses die Themen „Erneuerbare Energie“ und „Energie sparen“ angeschoben.



Auch in Seibts weiteren Ratsaufgaben im Abwasserzweckverband, der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, den Stadtwerken und der Isar-Loisach-Infrastruktur war dies immer sein Schwerpunkt. Seit 2011 mit dem Aufkommen des ersten Solarkatasters in Bad Tölz wurde auch dies eine Forderung für Wolfratshausen. Denn auf diesem Solarkataster war ersichtlich, dass fast alle Hausdächer für eine solare Energiegewinnung geeignet wären.



Als versierter Fachplaner für Technik in Gebäuden ging ihm dabei vieles nicht schnell genug in der Umsetzung. „Wolfratshausen könnte mit rentablen Investitionen viel Geld und viel CO 2 sparen“, glaubt Seibt. Sein Ausscheiden aus dem Stadtrat erfolgte nun aus gesundheitlichen Gründen.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) vereidigte in der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause Hans-Georg Anders als Nachrücker. Der 67-jährige Sprecher des Ortsverbandes der Grünen in Wolfratshausen lebt im Ortsteil Waldram. Ebenso wie Seibt liegen Anders Bau- und Energiethemen besonders am Herzen.