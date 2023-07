Sanierung Franz-Marc-Schule schreitet voran – Interims-Container wird „Mischgebäude“

Von: Daniel Wegscheider

Im Innenhof der Franz-Marc-Schule tagte jüngst der Kreis-Bauausschuss. Davor besichtigte er das sanierte Gebäude. © Daniel Wegscheider

Geretsried - Pädagogische Entwicklungen und der demografische Wandel in Geretsried brauchen Platz. Der Kreis-Bauausschuss besichtigte die Franz-Marc-Schule und beschloss dort auch ein weiteres Raumkonzept.

Straffen anstatt streichen: Um den kommenden und jetzt schon defizitären Kreishaushalt zu entlasten, sind die Fachausschüsse angehalten, einige Positionen einen Rahmen oder Eckdaten vorzugeben, berichtete Hauptamtsleiter René Beysel jüngst im Schul- und Bauausschuss. Um die finanzielle Belastung anstehender baulicher Maßnahmen von Verwaltungsgebäuden und Schulen im Landkreis auszugleichen, sollen diese innerhalb einer zehnjährigen Jahresplanung aufgeteilt werden. Dadurch spare sich der Kreis rund 4,8 Millionen Euro.

Kreis-Schul- und Bauausschuss beschließt zusätzlichen Raumbedarf von 289 Quadratmetern

Kein leichtes Unterfangen, da mancherorts die Zeit drängt. So besteht im Sonderpädagogischen Förderzentrum Geretsried dringender Raumbedarf. Konkret sind es knapp 300 Quadratmeter. Beysel erklärte: „Die Franz-Marc-Schule wächst mit der Entwicklung von Geretsried.“ Derzeit ist die pädagogische Einrichtung für 10 Klassen ausgelegt. Beschult werden aktuell aber elf Klassen. Allerdings lasse sich der Schulstandort „schön ausbauen und erweitern“.



Schulleiter am sonderpädagogischen Förderzentrum Geretsried: Michael Albrecht (r.) zeigt das neugestaltete Lehrerzimmer. © Daniel Wegscheider

Seit zwei Jahren ist die Schule bereits eine Baustelle. Für 13 Millionen Euro lässt der Landkreis das Sonderpädagogische Förderzentrum am Robert-Schumann-Weg aus den 1970er-Jahren für rund 13 Millionen Euro generalsanieren und entkernen. „Wir freuen uns, es bald beziehen zu dürfen“, berichtete Rektor Michael Albrecht gegenüber dem Gremium beim Baustellenbesuch in der Schule. Derzeit sind die 130 Schüler in einem Interims-Container-Gebäude auf dem Parkplatz nebenan untergebracht.



Die neue Schulküche in der Franz-Marc-Schule arbeitet ökologisch mit Wärmerückgewinnung. © Daniel Wegscheider

Beim Rundgang durchs Gebäude zeigte Beysel den Baufortschritt der neugestalteten Klassenräume, des Lehrerzimmers sowie der Schulküche. Insgesamt haben Handwerker den Bestand ertüchtigt und die Verwaltung in Holzrahmenbauweise aufgestockt. Ökologisch und für niedrige Heizkosten wird das Förderzentrum per Pellets-Heizung betrieben und soll ans Nähwarmnetz der Stadt angeschlossen werden, „wenn es dann mal kommt“, so Beysel.



Dringender Sanierungsbedarf: die Turnhalle der Franz-Marc-Schule in Geretsried. © Daniel Wegscheider

Mit Blick auf Etat und benötigten Raumbedarf für mehr Schüler beschloss der Bauausschuss einstimmig, das Interimsgebäude zukünftig als „Mischgebäude“ auszuweisen: ein Drittel der Flächen für die Schule und zwei Drittel als Jugendamt-Außenstelle des Landratsamtes. Die Umbaukosten belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro. Auch soll die Turnhallensanierung für 4,2 Millionen Euro vorangetrieben werden. Vize-Landrat Thomas Holz zu beiden Beschlüssen: „Wir haben keinen Zeitdruck, aber Handlungsbedarf.“