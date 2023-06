Ungewollter Besuch: Schlange in einem Wolfratshauser Wohnzimmer gefunden

Von: Daniel Wegscheider

So manchen Hobby-Gärtner erschreckt eine Schlange, die sich genüsslich in der Sonne badet. Meistens handelt es sich dabei um die ungefährliche Ringelnatter. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Wolfratshausen – Schreck für einen Wolfratshauser: In seinem Wohnzimmer hatte sich eine Schlange verkrochen. Die Polizei konnte helfen.

Ein ungewollter Besuch ereignete sich am Donnerstag (8. Juni) gegen 20.30 Uhr in Wolfratshausen an der Stobäusstraße. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen erhielt einen Anruf eines sehr aufgebrachten Bürgers, dass eine Schlange über die offene Terrassentüre ins Wohnzimmer gelangte und sich hinter dem Kamin versteckt hatte.

Experte gibt Entwarnung: Die heimischen Ringelnattern sind ungiftig

Da ein Reptilienexperte nicht hinzugezogen werden konnte, wurde die Feuerwehr Wolfratshausen alarmiert. Sie haben die Schlange eingefangen und zur Sicherheit einem Reptilienexperten übergeben.

Von der Beschreibung her, dürfte es sich jedoch um eine ungiftige in Europa heimische ein Meter lange Ringelnatter handeln. „In Zukunft wird die Terrassentüre bestimmt nicht mehr einfach so offen stehen“, vermutet die Polizei.