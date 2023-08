Geothermie in Geretsried: Scholz und Söder besuchen Eavor-Loop-Baustelle

Von: Fridolin Thanner

Olaf Scholz (M.) besichtigte mit Markus Söder und Bettina Stark-Watzinger die Eavor-Baustelle bei Gelting. © Thanner

Geretsried – Bei Gelting entsteht ein innovatives Geothermie-Projekt. Am Donnerstag (24. August) besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz mit Ministerpräsident Markus Söder und Bundes-Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Baustelle.

„Wir wollen über 20.000 Haushalte in der Region mit Wärme versorgen“, machte Daniel Mölk, Geschäftsführer von Eavor Deutschland, deutlich. Wie das ambitionierte Ziel erreicht werden soll, erklärte er den zahlreichen Medienvertretern bei einem kleinen Rundgang vor Eintreffen der Politprominenz. Die sieht in dem Projekt bei Gelting eine „Riesenchance“, wie Söder sagte. Scholz sprach von „großer Ingenieurskunst“, die Hoffnung macht für eine Wärmewende.

Denn in Geretsried wird an einer neuartigen Technik gearbeitet. Auf die beiden vertikalen Bohrungen bis auf 4500 Meter Tiefe folgen horizontale. Vier so genannte Loops plant das kanadische Unternehmen Eavor. Nach etwa 3,3 Kilometern werden die horizontalen Bohrungen verbunden und bilden dann eine Art unterirdischen Wärmetauscher.

Es entsteht ein geschlossenes System, in dem sich in der Tiefe Flüssigkeit bis auf 160 Grad aufheizt, aufsteigt, an der Oberfläche die Wärme abgibt und über das zweite Bohrloch wieder in die Tiefe sinkt. „Das System wälzt sich selbst um, eine Pumpe benötigen wir nicht“, betonte Wölk. Das entscheidende ist, dass – anders als bei der herkömmlichen Geothermie – kein Thermalwasser gefunden werden muss.

Die Fündigkeit ist für Söder, neben der Sorge vor Erschütterungen, einer der Gründe, weshalb Geothermie-Projekte nicht nur von Hoffnungen, sondern auch von Skepsis begleitet wurden. Das Vorhaben in Gelting sei nun „die Chance auf den großen Durchbruch“, Söder sprach von „neuer Technologie“ und einer „neuen Zukunft“.

Besonders stolz zeigte er sich natürlich, dass dieses Projekt in Bayern entsteht. Ganz im Wahlkampfmodus pries Söder den Freistaat als führend bei der Energiewende und speziell auch bei der Geothermie. „Wir sind ein innovatives Land“, betonte Söder – und schob nach einer kurzen Pause hinterher: „Deutschland natürlich auch.“

Die Sticheleien des Ministerpräsidenten im klimatisierten Festzelt in Richtung Berlin und Ampelkoalition sorgten beim Bundeskanzler für keine große Reaktion. Er lobte den „Pioniergeist“ von Eavor und stellte das große Potenzial von Geothermie heraus. Erdwärme sei kontinuierlich, unabhängig von Jahres- und Tageszeit sowie Witterung verfügbar. Aus Geothermie Strom und Wärme zu erzeugen, könne Deutschland beim Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, entscheidend voranbringen. „Geothermie kann Wärmewende“, sagte der Bundeskanzler. Bis 2030 solle zehnmal so viel Erdwärme erzeugt werden wie aktuell, kündigte Scholz an.

Die Anlage von Eavor bei Geretsried könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnte die Technik vielerorts zum Einsatz kommen. „Mit unserer Art der geothermischen Energiegewinnung sinken die Anforderungen an die Standorte“, machte Daniel Mölk klar. „Sauber und sicher“ waren nur einige der Eigenschaften, die er der Anlage und Technik zuschrieb. Es ist laut Eavor das weltweit erste kommerzielle Projekt dieser Art.

Prominenter Besuch auf der Geothermie-Baustelle: (v.l.) Daniel Mölk (Geschäftsführer Eavor Deutschland), Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Markus Söder, John Redfern (CEO Eavor Technology), Robert Winsloe (Eavor) und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. © Thanner

Auf den Erfolg hoffen nicht nur die Beteiligten und die prominenten Besucher. Auch die Europäische Union sieht das Potenzial und steuert aus ihrem Innovationsfond 91,6 Millionen Euro bei. Die Gesamtinvestition könnte sich laut Wölk auf bis zu 350 Millionen Euro belaufen.

Mit den ersten Erträgen ist gegen Ende kommenden Jahres zu rechnen. Denn im dritten Quartal 2024, erklärte Wölk, soll der erste Loop in Betrieb gehen und Wärme aus der Tiefe liefern. „Wir bohren dann noch bis 2026 weiter“, sagte Wölk – sukzessive werden die Loops aufgebaut. Parallel wird das Kraftwerk geplant und gebaut. Denn die Anlage soll neben Wärme auch 8 Megawatt Strom erzeugen.

Momentan ist die Bohrung bei 2900 Metern, im kommenden Oktober sollen die 4500 Meter erreicht sein. Dass das und die weiteren Arbeiten gelingen, daran zweifelt Wölk nicht – und lud die Bundes- und Landes-Politprominenz schon mal zur Einweihung des Kraftwerks ein.