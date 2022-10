Schäftlarner Schreiner Supé bei WM der Berufe mit Exzellenzmedaille ausgezeichnet

Von: Franca Winkler

Benjamin Supé musste bei dem „WorldSkills“-Wettkampf 20 Stunden lang hochkonzentriert arbeiten. © Michael Zanghellini/World Skills

Schäftlarn/Basel – Bei der „WorldSkills“-Wettbewerb in Basel ist Schreiner Benjamin Supé kürzlich gegen 17 internationale Spitzenschreiner angetreten. Er landet auf Platz acht und wurde mit der Exzellenzmedaille ausgezeichnet.

„Spaß zu haben an dem, was ich tue, ist mir unglaublich wichtig“, sagte der 22-jährige Schreiner-Geselle Benjamin Supé aus Hohenschäftlarn vor der Weltmeisterschaft der Berufe, der WorldSkills Competition 2022 in Basel. Dort wurde Supé bei der Siegerehrung nun sogar mit der Exzellenzmedaille ausgezeichnet. „Ich bin total glücklich, dass ich die aufregende und anstrengende Zeit des intensiven Trainings der letzten zwei Jahre gemeistert habe“, resümiert Supé nach der Siegerehrung.

„Ich habe einen tollen achten Platz gemacht und bin vollkommen zufrieden. Ich habe das Beste gegeben und habe eine tolle Medaille erhalten.“ Er war bei dem Wettkampf gegen 17 internationale Spitzen-Möbelschreiner angetreten. In dem intensiven über 20-stündigen Wettkampf musste er unter Zeitdruck eine Stehkommode mit Schubladen bauen. Dabei kam es auf sehr genaues Arbeiten an, denn jeder Millimeter Holz zu viel oder zu wenig, jede nicht sauber gearbeitete Verbindung gab Punktabzug, berichten die Pressesprecher des Wettstreites. Umso mehr freuen sich Benjamin Supé, Bundestrainer Jan Dröge und das gesamte Team Germany über die Leistung des Bayern.



Supé hat unter anderem bereits die Deutsche Meisterschaft gewonnen

“Benjamin hat sich mit den besten Fachkräften in einem hochkarätigen Wettkampf gemessen und einen großen Erfolg erzielt. Ein starkes Zeichen für die deutsche Ausbildung“, betont Hubert Romer, Offizieller Delegierter und Geschäftsführer von WorldSkills Germany.



Der bei der Schreinerei Steiger und Lankes in Bayern angestellte Geselle hat von klein auf gerne mit Holz gearbeitet, sich aber dennoch in verschiedenen handwerklichen Praktika ausprobiert. Am meisten schätze Supé an seinem Beruf die vielseitigen Aufgaben sowie die Umsetzung und Herstellung komplexer Objekte. Der Weg zur WorldSkills-Teilnahme war indes kein einfacher: Als Innungsbester hat er zunächst die Oberbayerische, Bayerische und Deutsche Meisterschaft gewonnen und sich so für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition in Basel qualifiziert. Nach der Teilnahme bei der Weltmeisterschaft der Berufe strebt er bereits nach dem nächsten Ziel, möchte seinen Meister machen und eventuell anschließend den Weg in die Selbstständigkeit gehen.

Schreiner Supé will als nächstes seinen Meister machen

Nach der Absage der für Oktober geplanten WorldSkills Shanghai 2022 setzten sich die Mitgliedsnationen von WorldSkills International für einen Ersatz ein. So zeigen die weltweit besten Fachkräfte aus 58 Ländern und Regionen in 61 Berufsdisziplinen in 15 Nationen noch bis November ihr Können. Die Deutsche Berufe-Nationalmannschaft nimmt mit insgesamt 37 Wettkämpfern in 32 Disziplinen an der Weltmeisterschaft der Berufe teil. Schirmherr des Team Germany ist Olaf Scholz.



Die Teilnahme der deutschen Berufe-Nationalmannschaft an der WorldSkills Competition 2022 Special Edition wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.