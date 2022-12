„Schätze aus dem Depot“ im Geretsrieder Heimatmuseum für kurze Zeit zu besichtigen

Von: Michaela Schubert

Teilen

Das Heimatmuseum Geretsried präsentiert „Schätze aus dem Depot“. Zu bestaunen gibt es die Grulicher Kastenkrippe und Exponate aus Siebenbürgen zum Thema Leuchter - „Der Lichtert“. © Stadt Geretsried

Geretsried – „Grulicher Kastenkrippe“ und „Der Lichter“ (Leuchter) sind Exponate aus dem Depot des Geretsrieder Heimatmuseums.

Passend zur Weihnachtszeit hat der Besucher die Möglichkeit Bräuche aus Böhmen und Siebenburgen zu bestaunen.Unter dem Motto „Schätze aus dem Depot“ präsentiert der Förderverein Geretsrieder Heimatmuseum in Folge zu passenden Anlässen exotische Exponate.

Die Schätze sind nicht in der Dauerausstellung im Museum der Stadt Geretsried zu sehen, sondern können nur zu speziellen Anlässen besichtigt werden. Den Anfang macht, eine sogenannte Grulicher Kastenkrippe.

Sainonarbeiter schnitzten die Krippen aus der Not heraus

Im heutigen Grulich, damals Králiky (Tschechien), war es durch den Kaiser Jospeh II in Böhmen verboten, Weihnachtskrippen aufzustellen. Das bewegte Saisonarbeiter dazu, sich im Winter zuhause hinter die Schnitzbank zu setzten und die Geburt Jesu im Stall Bethlehem als Dekoration selbst herzustellen. „Daraus entwickelte sich eine beachtliche Holzschnitzerei für den Hausgebrauch in den Stuben des Bürgertums, der Handwerker und Bauern. Bemalt wurden die Figuren meist von Kindern und Frauen“, erklärt Helmut Hahn, Vorsitzender des Fördervereins Geretsrieder Heimatmuseum.



Die Mannln sind Gabenbringer für das Jesuskind

Bekannt sind die „Grulicher Mannln“ sowie die „Bringemannln“ als Gabenbringer mit symbolhaften Geschenken für das Jesuskind in der Krippe. Die Figuren, die „Mannl“, sind einfach gestaltet. Mit natürlichen Materialien wie Ästen, Papier, Moos und Farn hat der Krippenbauer eine lebendige Landschaft geschaffen. Das Handwerk der Grulicher Krippenschnitzerei starb nach der Industrialisierung im 19. Jahrhundert aus.



„Die Ausstellungstücke der Lichter lassen an einen der schönsten Bräuche aus Siebenbürgen teilhaben“, sagt Hahn weiter. Und zwar: das weihnachtliche Leuchtersingen am Heiligen Abend in den Dorfkirchen.



Das Schmücken der Leuchter ist bis heute ein katholischer Weihnachtsbrauch. „Zu Ehren Gottes singen Schulkinder ihr Leuchterlied und verzaubern mit Gesang und Schein die Kirchen am Heilig Abend mit ihren geschmückten Christleuchtern.“