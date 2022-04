Senioren-Tagespflege in Egling „SenTa Egling“ nimmt Arbeit auf

Von: Franca Winkler

Teilen

Eröffneten die Tagesbetreuung SenTa gemeinsam: (v.l.) Leiterin Claudia Karl, Bürgermeister Hubert Oberhauser und stellvertretende Leiterin Melanie Wagner. © SenTa

Egling – Die neue Tagesbetreuung der Rummelsberger Diakonie, „SenTa Egling“, bietet neben dem Eglinger Rathaus Platz für 17 Senioren.



Vergangene Woche wurden die ersten Besucher in der Einrichtung auf der Wolfratshauser Straße 24 begrüßt. Zur feierlichen Eröffnung überreichte Bürgermeister Hubert Oberhauser an die Pflegedienstleiterin Claudia Karl und Ihre Stellvertreterin Melanie Wagner ein Blumengebinde.



Die Senioren-Tagespflege bietet Platz für 17 Senioren aus Egling und Umgebung. Dort können die pflegebedürftigen Personen in der Tagesstätte soziale Kontakte knüpfen und den Tag in Gemeinschaft verbringen. „Jeden Tag werden verschiedene Aktivitäten angeboten: Dazu gehört zum Beispiel Gedächtnistraining, gemeinsames Zeitung-Lesen, die Sing-Runde oder Bewegungs-Angebote“, berichtet Leiterin Karl. Jeder Gast erhalte bei Bedarf pflegerische und medizinische Versorgung, wie beispielsweise Diabetes-Überwachung.

Das neu angelegte Areal, mit einem schönen Garten und einer großen Terrasse, liegt direkt neben dem Rathaus in Egling und stellt ein Entlastungs-Angebot für pflegende Angehörige dar. Die Senioren kommen tagsüber in die „SenTa Egling“, können aber weiterhin zuhause wohnen.



Bei Interesse an der neuen Senioren-Tagespflege besteht die Möglichkeit, diese für einen Tag unverbindlich zu testen. Die SenTa ist tagsüber erreichbar unter Tel: 08176/2769 951 oder per E-Mail an senta-egling@rummelsberger.net.



Weitere Informationen sind online auf www.seniorentagespflege.de unter der Rubrik Standort Egling zu finden.