Situationsbericht Zur Wolfratshauser Kreisklinik: Defizit von 1,4 Millionen Euro

Von: Viktoria Gray

Verzeichnete vergangenes Jahr ein Defizit von circa 1,4 Millionen Euro: Die Kreisklinik in Wolfratshausen. © Wegscheider

Landkreis – In der jüngsten Sitzung des Kreistages stellte Kreisklinik-Geschäftsführer Ingo Kühn dem Gremium einen Situationsbericht zur Kreisklinik Wolfratshausen vor, die im Nebenbetrieb derzeit auch noch das Pflegeheim in Lenggries unterhält. Das Ergebnis: ernüchternd.



Seinem Bericht voraus, schickte Kühn dem Klinikpersonal den höchsten Dank. Denn ohne die Mitarbeiter wäre der erfolgreiche Betrieb nicht möglich gewesen. So wurden seit Beginn der Pandemie 515 Corona-Fälle in der Klinik behandelt.



Zu den wirtschaftlichen Fakten: Das Defizit der Klinik lag im vergangenen Jahr bei 1,4 Millionen Euro. Berücksichtige man das Lenggrieser Kreispflegeheim, das aktuell noch über die Kreisklinik Wolfratshausen läuft, belaufe sich das Defizit auf gut zwei Millionen Euro. Wie berichtet, wird das Kreispflegeheim aber bald nicht mehr Sache des Landkreises sein.

Kostenanstieg bei Medikamenten sowie diverse Investitionen

Denn der Caritasverband München beabsichtigt das Pflegeheim in Lenggries zum 1. Januar 2023 zu übernehmen. Der neue Betreiber möchte bis 2025 zudem ein neues Pflegeheim für circa 100 Plätze schaffen. Der Neubau soll das in die Jahre gekommene jetzige Pflegeheim dann ersetzen. Als Investor wird die Gemeinde Lenggries einspringen. Wie Kühn vor dem Gremium in der Wolfratshauser Loisachhalle ausführte, stehe man derzeit mit dem Caritasverband in Verhandlungen darüber. Ganz in trockenen Tüchern sei die Sache noch nicht.

Das Pflegeheim trägt aber nicht allein Schuld an dem Defizit. Auch ohne liege man bei einem rund eine Million Euro höheren Fehlbeitrag als im Vorjahr. Gründe dafür seien laut Kühn verschiedene Effekte, wie etwa der Kostenanstieg bei Medikamenten sowie diverse Investitionen. Trotzdem stehe das Haus noch „leistungsfähig“ da.

Ingo Kühn: „Auch andere Krankenhäuser schreiben rote Zahlen“



Dass die Klinik noch leistungsfähig dastehe, dafür dürften unter anderem Ausgleichszahlungen vom Bund verantwortlich sein. Dieser hatte den Kliniken in der Pandemie ausgeholfen, da bestimmte Operationen ausgefallen sind und dadurch für die Kliniken Einnahmeausfälle entstanden wären.



Forderte eine offene und ehrliche Diskussion: Landrat Josef Niedermaier. © Archiv

„Auch andere Krankenhäuser schreiben rote Zahlen“, sagte Kühn. Er stellte den Kreistagsmitgliedern einen Vergleich von allen Kliniken im Oberland vor. Dabei befände sich die Kreisklinik auf Platz 5 von insgesamt 10 Plätzen.



„Die Situation der Klinik ist nicht einfach“, steuerte auch Landrat Josef Niedermaier (FW) bei. Im Gesundheitswesen ändere sich ständig was, ob es hohe Kosten oder neue Reformen seien. „Wer glaubt, es soll alles so bleiben wie es ist, der ist gegen die Klinik“, sagte Niedermaier.

Der Realität im Gesundheitswesen müsse man sich stellen. „Egal welche neuen Ideen kommen, wir müssen uns anpassen, wenn wir das nicht tun, dann versündigen wir uns an der Klinik.“ Die Kreisklinik sei eine „Daueraufgabe“ und sie werde auch weiterhin auf Zuschüsse angewiesen sein.

Niedermaier bedauerte zudem, dass seit gut einem Jahr, seit dem die Diskussion über die Zukunft der Klinik schon geführt werde, nichts passiert sei. „Wir brauchen eine offene und ehrliche Diskussion“, forderte er. Es müsse endlich geklärt werden, wo der Platz der Klinik sei und welche Partnerschaften Sinn machten.

Der Situationsbericht von Ingo Kühn wurde von den Kreistagsmitgliedern zur Kenntnis genommen.